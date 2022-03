Für mehr Wachstum Euler Hermes bekommt frischen Anstrich

Die Allianz benennt ihren Kreditversicherer Euler Hermes um in Allianz Trade. Das Unternehmen gehört seit 2018 komplett zum börsennotierten Konzern. Laut Angaben des Managements sollen im Zuge des Namenswechsels in den kommenden drei Jahren neue Wachstumspläne umgesetzt werden. Dabei stünden neben dem Ausbau des Kerngeschäfts vorrangig die veränderten Herausforderungen des digitalen Handels im Mittelpunkt.

Der weltweit führende Kreditversicherer mit Hauptsitz in Paris und der deutschen Zentrale in Hamburg ist mit rund 5.500 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern weltweit aktiv. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete er einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro und sicherte dabei Warenströme von insgesamt 931 Milliarden Euro ab.

„Wir sind überzeugt, dass die Umbenennung viele Vorteile in Bezug auf Bekanntheit, Geschäftsentwicklung, Wachstum und Innovation mit sich bringt“, erläutert Allianz-Vorstand Chris Townsend. „Allianz Trade ist ein einzigartiges, datengesteuertes und Technologie-gestütztes Unternehmen, auf das wir sehr stolz sind.“