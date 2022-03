Redaktion 30.03.2022 in Köpfe Lesedauer: 1 Minute

Kreditversicherer Allianz Trade bekommt neuen Risiko-Chef

Der neue Name am Klingelschild ist gerade erst getrocknet, da ernennt Allianz Trade, vormals Euler Hermes, schon einen Chef für das Risikomanagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sein Vorgänger bleibt dem Unternehmen in neuer Funktion erhalten.