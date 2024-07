Die Allianz hat heute ein „bedingtes freiwilliges Angebot gegen Barleistung“ ihrer Amsterdamer Finanzholding veröffentlicht. Dabei geht es um den Erwerb von mindestens 51 Prozent der Aktien des Versicherers Income Insurance. Dieses Unternehmen aus Singapur verwaltet sowohl Schaden- und Unfall- als auch Kranken- und Lebensversicherungen für rund zwei Millionen Kunden. Vertrieben werden diese Produkte über Agenturen und ungebundene Finanzberater sowie im Bank- und Direktvertrieb. „Diese Übernahme kombiniert die Expertise der Allianz in den Bereichen Underwriting, Produktentwicklung und Datenanalyse mit der Marktreichweite und den Stärken von Income Insurance in den Bereichen Vertrieb, Partnerschaften und Mitarbeiter“, heißt es hierzu in einer aktuellen Mitteilung des Dax-Konzerns.

Renate Wagner © Allianz SE

Laut dem Angebot würden die Münchener insgesamt etwa 2,2 Milliarden Singapur-Dollar (umgerechnet 1,5 Milliarden Euro) für die Aktienmehrheit an Income Insurance zahlen. „Diese Mehrheitsbeteiligung wird die Präsenz der Allianz auf dem schnell wachsenden und attraktiven Versicherungsmarkt in Singapur steigern und als einen der größten Kompositversicherer in Asien etablieren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der asiatisch-pazifische Raum sei für die Allianz demnach eine „strategisch wichtige Wachstumsregion“. Der in 17 Ländern der Kontinente Asien und Australien mit lokalen Ansprechpartnern vertretene Konzern verzeichnete dort allein im Jahr 2023 ein Gesamtgeschäftsvolumen von fast 7,7 Milliarden Euro in der Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Die vorgeschlagene Transaktion bringt zwei starke Unternehmen zum Nutzen der Kunden in Singapur zusammen und festigt die Führungsposition der Allianz in der Region“, sagt Renate Wagner, Mitglied des Vorstands der Allianz und verantwortlich für die Region Asien-Pazifik. Von der Übernahme erhofft sich die Allianz zukünftig aber nicht nur höhere Marktanteile bei Schaden- und Unfall-, Kranken- und Lebensversicherungen für asiatische Kunden. Der Versicherer setzt ebenso darauf, „erhebliche Synergie- und Kapitaloptimierungspotenziale“ zu heben. Der Abschluss der Transaktion, die noch der aufsichtsrechtlichen Genehmigung bedarf, wird für Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres erwartet und soll „mittelfristig einen zweistelligen Return on Investment für die Allianz“ abwerfen.