Gewerbeversicherungen Allianz mit neuem Firmenvorstand
Ulrich Stephan wird zum Jahreswechsel Vorstand für das Ressort Firmen der Allianz Versicherungs-AG. Der 47-jährige ist seit zehn Jahren bei dem Versicherer und seit Februar 2019 Fachbereichsleiter für das Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Zuvor leitete der Diplom-Volkswirt von 2016 bis Februar 2019 das Büro des Vorstandsvorsitzenden der Allianz Deutschland AG und verantwortete Kunden- und Innovationsthemen im Marktmanagement.
Stephan folgt in diesem Amt auf Dirk Vogler, der aus dem Vorstand ausscheidet und sich nach Unternehmensangaben auf eine „Führungsaufgabe mit globaler Verantwortung in der Allianz Gruppe“ vorbereitet. Um welchen neuen Top-Job es sich dabei konkret handelt, werde die Allianz zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der Aufsichtsrat des Versicherers hat die entsprechenden Beschlüsse bereits gefasst.