Nicole Weyerstall wird neue Vorständin für den Maklervertrieb
Nicole Weyerstall übernimmt zum 1. Januar 2026 das Vorstandsressort Maklervertrieb bei der Allianz Versicherungs-AG. Die Gesellschaft kümmert sich um das Schaden- und Unfallvgeschäft in Deutschland.
Das Ressort wird seit Jahresbeginn von Ulrich Stephan übergangsweise geleitet, nachdem der bisherige Maklervertriebsvorstand Rolf Wiswesser in den Ruhestand gegangen war. Nach dem Einsteig von Weyerstall beschränkt Stephan sich nach seiner Doppelrolle im kommenden Jahr wieder auf das Ressort Firmenkundenressort.
Tätigkeiten für Versicherer wie Makler
Weyerstall (54) kommt vom Versicherungsmakler Schuster nach München, wo die Volljuristin seit 2017 als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist. Das Unternehmens gehört zur Martens & Prahl-Gruppe. Ihr Fokus lag dort auf der Beratung mittelständischer Unternehmen.
Zuvor war sie von 2009 bis 2017 für die Zurich-Gruppe tätig, Firmenkundengeschäft.Ihre vorherigen Stationen umfassen AIG Europe und ACE Insurance mit verschiedenen Underwriting-Funktionen im nationalen und internationalen Industrie- und
Laut Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG kennt Weyerstall das Geschäft sowohl von der Makler-, als auch von der Versichererseite. „Unter ihrer Leitung werden wir den Maklervertrieb und seine Bedeutung als Wachstumstreiber weiter ausbauen und auf die Zukunft ausrichten, die durch fortschreitende Maklerkonsolidierung und neue Möglichkeiten durch innovative Technologien geprägt wird.“