Nach dem Fonds-Skandal hatte der Vorstandsvorsitzende Oliver Bäte angekündigt, die Boni zu kürzen. Daraus wurde jedoch nichts. Nicht nur seine eigenen Prämien stiegen im Geschäftsjahr 2021 signifikant. Nur die im Herbst ausgeschiedene Jacqueline Hunt sah ein Minus auf Ihrem Lohnzettel. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen die Gehaltssituation und Aktienpakete aller Allianz-Vorstände.

in Bildergalerien

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Vorstände der Allianz, inklusive Jacqueline Hunt, die im September 2021 ausschied, mitsamt ihren Bezügen im vergangenen Geschäftsjahr.

Alle Mitglieder des Vorstands sind verpflichtet, innerhalb von drei Jahren einen Bestand an Allianz-Aktien aufzubauen. Solche Aktien werden Restricted Stock Units, kurz RSU, genannt. Zusätzlich halten einige Vorstände auch die regulären Aktien in ihrem privaten Depot. Beide Aktiengattungen sind hier in einer Position zusammengefasst.

Stand aller Daten: 31. Dezember 2021

Quelle: Geschäftsbericht 2021 der Allianz vom 4. März 2022