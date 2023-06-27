Allianz und AGCS Allianz-Vorstände tauschen Posten

Die Finanzchefin der Allianz-Tochter Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tauscht ihren Posten mit dem Chefaktuar des Mutterkonzerns.

Claire-Marie Coste-Lepoutre und Oskar Buchauer: Die Finanzvorständin der Allianz-Tochter AGCS und der Chefaktuar des Mutterkonzerns tauschen ihre Jobs.

Claire-Marie Coste-Lepoutre, derzeit Finanzchefin der Allianz-Tochter Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), wechselt zur Muttergesellschaft Allianz. Dort wird sie Chefaktuarin und übernimmt zudem die Leitung des Bereichs Aktuariat, Planung und Controlling. Sie folgt damit auf Oskar Buchauer, der nun ihren Posten bei der AGCS antritt.

Coste-Lepoutre ist seit mehr als vier Jahren Finanzvorständin der AGCS. Anfang 2023 übernahm sie zusätzlich die Rolle des stellvertretenden Vorstandschefin der Allianz-Tochter. Vor ihrem Wechsel zur AGCS war Coste-Lepoutre zwischen 2015 und 2019 regionale Finanzchefin der Allianz Benelux. Davor war sie in München für die Allianz Gruppe tätig, wo sie zunächst das Finanzvorstands-Büro der Allianz Gruppe und dann den Geschäftsbereich für Frankreich, Benelux und Afrika leitete.

In ihrer neuen Funktion als Chefaktuarin und Leiterin Aktuariat, Planung und Controlling bei der Allianz wird Coste-Lepoutre eng mit dem Finanzchef der Allianz Gruppe, Giulio Terzariol, zusammenarbeiten. Dabei werde sie „wichtige strategische und finanzielle Funktionen über alle Geschäftsbereiche der Allianz Gruppe steuern: Schaden-/Unfallversicherung, Lebens-/Krankenversicherung und Asset Management“, heißt es vom Unternehmen.

Seit 1998 bei der Allianz

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Buchauer ist seit knapp 13 Jahren bei der Allianz aktiv. Er stieg 1998 als Rückversicherungsmanager ins Unternehmen ein. 2003 wurde er zum Leiter des Leben-Teams befördert und übernahm zudem Aufgaben als Aktuar. 2005 wechselte er als Risiko-Chef zur Allianz Italia. Im September 2010 kehrte Buchauer zum Mutterkonzern zurück und wurde dort Chefaktuar. 2018 übernahm er zusätzlich die Leitung des Bereichs Planung & Controlling.

In seiner neuen Position im Vorstand der Allianz-Tochter AGCS übernimmt Buchauer die direkte Verantwortung für den Finanzbereich, einschließlich Rechnungswesen, Steuern, Aktuariat, Compliance, Finanzlösungen, globale Leistungssteuerung und Risikomanagement.