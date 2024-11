Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Der promovierte Finanzwissenschaftler Wiswesser war seit 1996 mit Unterbrechungen insgesamt 18 Jahre für die Allianz tätig. In den letzten acht Jahren verantwortete er als Vorstand den Maklervertrieb. Unter seiner Führung entwickelte sich der Bereich zu einem bedeutenden Geschäftszweig mit Beitragseinnahmen von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Zwischen seinen Tätigkeiten bei der Allianz sammelte Wiswesser auch Erfahrungen als Geschäftsführer bei AWD (heute Swiss Life Select) und als Vertriebsvorstand der Ergo-Gruppe.

Rolf Wiswesser, Vorstand für den Maklervertrieb Sach der Allianz Versicherung, wird bereits zum 31. Dezember 2024 in den Ruhestand gehen. Seine Position übernimmt vorübergehend Ulrich Stephan, der aktuelle Firmenvorstand, zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben. Mit dieser kurzfristig arrangierten Übergangslösung will die Allianz Zeit für eine strategische Neuausrichtung des Maklervertriebs gewinnen.

Digitalisierung prägt Neuaufstellung

Der designierte Nachfolger Stephan ist seit 2012 in verschiedenen Führungspositionen bei der Allianz tätig und wurde 2023 in den Vorstand berufen. Vor seinem Aufstieg in den Vorstand leitete er das SMC-Geschäft und war unter anderem Büroleiter des CEO der damaligen Allianz Deutschland.

Die Allianz nutzt den unerwarteten Führungswechsel für eine strategische Neuorientierung. Dabei stehen besonders die Herausforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Konsolidierung im Maklermarkt im Fokus. Frank Sommerfeld, CEO der Allianz Versicherung, betont die wachsende Bedeutung des Maklervertriebs als wichtigen Wachstumstreiber für das Unternehmen.