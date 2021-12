Redaktion 28.10.2020 Lesedauer: 1 Minute

Fair Pay Innovation Lab Allianz will Frauen und Männern gleiche Gehälter zahlen

Die Allianz will künftig Frauen und Männern das gleiche Gehalt zahlen - bis hinauf in die Vorstandsetage. Der Versicherer will ein Prüfverfahren einführen, das Lohnlücken zwischen den Geschlechtern ausfindig macht. Dafür kooperiert die Allianz mit einem gemeinnützigen Start-up.