Die Allianz wird vor allem als ein europäisches Unternehmen wahrgenommen. Dabei hegt der Dax-notierte Versicherungskonzern sehr ambitionierte Ziele auch für die Region Asien: Bis 2030 will die Allianz in allen asiatischen Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, zu den drei größten Anbietern von Versicherungen zählen. Das kündigte Anusha Thavarajah, Chefin von Allianz Asia Pacific, in einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“ an.

Derzeit liegt die Allianz bei den überregional in Asien vertretenen Komposit-Versicherern demnach auf Platz fünf. Der asiatische Versicherungsmarkt wird weithin von einheimischen Platzhirschen beherrscht, allen voran dem chinesischen Versicherungskonzern Ping An. Viele Unternehmen setzen jedoch vor allem auf bestimmte asiatische Regionen, nicht den größeren Raum Asien.

Externe Unternehmen können sich hier noch viel Potenzial erhoffen, vor allem durch den dort erst ansatzweise entwickelten Versicherungsmarkt – und die sehr junge Bevölkerung: „Bis 2030 werden 64 Prozent der Weltbevölkerung in Asien leben, davon werden 60 Prozent unter 40 Jahre alt sein“, sagte Thavarajah in dem Gespräch.

Marktanteil noch verschwindend gering

Trotz Präsenz in der Region seit 1910 habe der Unternehmensteil Allianz Asia Pacific 2024 nur 8,8 Milliarden Euro erwirtschaftet – ein Marktanteil von unter einem Prozent. Dabei machten Lebens- und Krankenversicherungen zuletzt 6,8 Milliarden Euro des Geschäftsvolumens aus – ein Feld, das die Allianz noch deutlich ausbauen will.

„Die Sozialversicherungssysteme sind in vielen asiatischen Ländern nicht so weit entwickelt wie in Europa“, private Unternehmen spielten auf dem Gebiet daher eine bedeutende Rolle, begründet Thavarajah die Allianz-Strategie gegenüber dem Handelsblatt.

Besonderheit der Allianz gegenüber anderen Versicherungsunternehmen sei, dass das Unternehmen sich nicht auf bestimmte Märkte beschränken, sondern Märkte in der gesamten Region abdecken wolle.

Allianz hegt Wachstumsambitionen in ganz Asien

Die geplante Übernahme des Versicherers Income Insurance aus Singapur – im Sinne eines Standbeins in der Region – hatte die Allianz Ende vergangenen Jahres zwar wieder abgeblasen. Auch in Indien wurden Beteiligungen an zwei zusammen mit der indischen Bajaj-Gruppe betriebenen Gemeinschaftsunternehmen zuletzt verkauft.

Das widerspricht allerdings nicht den Wachstumsambitionen: In Asien will der Konzern laug Thavarajah ab jetzt 10 Prozent mehr Kunden hinzugewinnen – pro Jahr. Das Geschäft in Asien-Pazifik steuere aktuell noch 5 Prozent zum Konzernergebnis bei, in naher Zukunft sollen es 10 Prozent werden.