Die Allianz Versicherung kooperiert mit dem bekannten Fernsehmoderator Tobi Krell, besser bekannt als „Checker Tobi“, für eine neue Kampagne zur Verkehrssicherheit von Kindern.

Tobi Krell („Checker Tobi“) klärt künftig in einem Werbefilm der Allianz Kinder über Gefahren im Straßenverkehr auf. Damit will der Versicherungsriese sein Image bei jungen Familien aufpolieren.

Die Allianz Versicherung hat den bekannten Fernsehmoderator Tobi Krell („Checker Tobi“) für eine neue Kampagne zur Verkehrssicherheit von Kindern gewonnen. Die mehrjährige Zusammenarbeit startet am 14. September 2025 auf der IAA Mobility in München.

Aufklärungsfilm zum Auftakt

Kern der Kampagne ist ein etwa fünfminütiger Schulungs- und Aufklärungsfilm, der typische Gefahrensituationen im Straßenverkehr zeigt und erklärt, worauf Kinder im Alltag achten müssen. Der Film orientiert sich optisch an Krells neuem Kinofilm „Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde“.

Am Kids Day der IAA präsentiert Krell den Film persönlich in einem 30-minütigen Auftritt. Die Kampagne richtet sich vor allem an junge Familien.

Langjähriges Engagement

Lucie Bakker, Schadenvorständin der Allianz, betont: „Sicherheit im Straßenverkehr ist für die Allianz schon seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Wir betreiben im Allianz Zentrum für Technik (AZT) hierzu seit Jahrzehnten Sicherheitsforschung und Aufklärungsarbeit.“

Krell erklärt seine Motivation: „Wissen macht stark und gibt Sicherheit – in allen Lebensbereichen. Deswegen bin ich wirklich stolz auf unsere sehr besonderen Filme zum Thema 'Sicherheit im Straßenverkehr', die mit der Allianz entstanden sind.“

Mehrjährige Kooperation geplant

Die Zusammenarbeit ist auf mehrere Jahre angelegt und soll das Thema Sicherheit für Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene und Familien vertiefen und ausweiten. Die Allianz sieht darin nach eigenen Angaben auch ihre gesellschaftliche Verantwortung als Versicherer im Bereich Unfallprävention und -aufklärung.