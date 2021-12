Für 20 Jahre Allianz zeigt interaktive Weltkarte der Versicherungsbranche

Die Versicherungsindustrie ist 2020, dem Jahr, in dem Covid-19 die Weltwirtschaft in die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg stürzte, mit einem blauen Auge davon gekommen: Die globalen Prämieneinnahmen gingen lediglich um 2,1 Prozent zurück. Das berichtet die Versicherungsgesellschaft Allianz.



Dabei konnte die Sachversicherung sogar noch ein kleines Plus von 1,1 Prozent verzeichnen. Das Lebensgeschäft brach dagegen um 4,1 Prozent ein. Das gesamte Prämieneinkommen summierte sich auf 3.730 Milliarden Euro oder 5,5 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.



Mit der „Allianz Weltkarte der Versicherungsprämien“ erhalten Sie einen Überblick über die nationalen Versicherungsmärkte in den letzten 20 Jahren. Einfach ein Land auswählen und die wichtigsten Kenngrößen abrufen.

