Allianz GI und die dänische Pensionskasse Pensam investieren gemeinsam 300 Millionen Euro in Infrastruktur. Der Fokus liegt auf europäischen Projekten mit ESG-Profil.

Allianz Global Investors und die dänische Pensionskasse Pensam haben eine strategische Partnerschaft im Infrastrukturbereich vereinbart. Die Zusammenarbeit umfasst ein Mandat über 300 Millionen Euro mit einer anfänglichen Investitionsperiode von drei Jahren. Die Investitionen sollen weltweit erfolgen, mit Schwerpunkt auf Europa.

Pensam erweitert damit sein Portfolio an Fonds und Co-Investments im Infrastrukturbereich. Der Pensionsfonds betreut über 500.000 dänische Arbeitnehmer in der betrieblichen Altersversorgung, vorwiegend aus dem kommunalen Bereich. Allianz GI verwaltet ein Vermögen von 562 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 700 Investment-Experten an über 20 Standorten.

Gemeinsame Investitionen geplant

Die Partnerschaft sieht vor, dass Pensam gemeinsam mit AGI in dieselben Projekte investiert. Dieses Modell wendet der dänische Pensionsfonds bereits im Private-Equity-Bereich an. Der Fokus liegt auf Co-Investments in europäische Infrastrukturprojekte, was zur geografischen Diversifizierung des Portfolios beiträgt.

„Wir haben hohe Erwartungen an die Partnerschaft mit Allianz GI, einem weltweit anerkannten Vermögensverwalter mit umfassender Expertise in den Bereichen Infrastruktur und ESG“, sagt Jeppe Starup, Leiter Private Capital und Real Assets bei Pensam. Die Zusammenarbeit solle dazu dienen, den Mitgliedern solide, langfristige Renditen zu bieten.

ESG-Kriterien als Auswahlgrund

Bei der Partnerwahl spielten ESG-Kriterien eine Rolle. Allianz GI wurde unter anderem aufgrund seines Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt, das mit den Werten und der Anlagestrategie von Pensam übereinstimmt.

Tilman Müller, Co-Head of Infrastructure Fund, Co-Investments & Secondaries bei Allianz GI, erklärt: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Pensam, einer führenden dänischen Institution.“

Nach der anfänglichen Investitionsperiode sind weitere Investitionen vorgesehen.