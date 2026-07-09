Pictet Asset Management setzt mit Quest AI künstliche Intelligenz im Portfoliomanagement ein, um in einem indexnahen Rahmen gezielt zusätzliche Renditechancen zu identifizieren.

Kerzenchart: Das Portfolio des Fonds Pictet-Quest AI-Driven Global Equities bleibt eng am MSCI World, soll aber durch KI-gestützte Titelauswahl kontinuierlich eine Mehrrendite erzielen.

Künstliche Intelligenz ist längst mehr als nur ein Investmentthema. Während viele Anleger in Unternehmen investieren, die von der KI-Revolution profitieren, setzt Pictet Asset Management KI auch direkt im Investmentprozess ein. Im Webinar „Pictet AM Quest AI – übernimmt die KI auch das Portfoliomanagement?“ erläuterten Lara Lorenz, Investment Advisor, und Walter Liebe, Leiter Pictet Asset Management Deutschland, wie die eigens entwickelte künstliche Intelligenz arbeitet und welche Rolle sie im Portfoliomanagement spielt.

Die Strategie wurde über viele Jahre entwickelt und kontinuierlich weiterentwickelt. Ziel ist es nicht, auf einzelne Technologie- oder KI-Gewinner zu setzen, sondern innerhalb eines indexnahen Portfolios systematisch zusätzliches Alpha zu generieren – bei einem Risikoprofil, das dem des MSCI World weitgehend entspricht.

KI liefert Signale, der Mensch trifft die Entscheidungen

Die Grundlage liefert das Quest-Team von Pictet Asset Management, das bereits seit 1999 quantitative Aktienstrategien entwickelt. Im Unterschied zu klassischen Faktorstrategien analysiert das KI-Modell mehrere Hundert Unternehmens- und Marktdaten gleichzeitig – darunter Fundamentaldaten, Analystenstimmung, Kurs- und Handelsdaten sowie Kalendereffekte. Alle drei Monate wird das Modell neu trainiert und erstellt anschließend Renditeprognosen für rund 1.400 Unternehmen des MSCI World mit einem Anlagehorizont von einem Monat.

Die KI liefert dabei ausschließlich Prognosen. Die eigentliche Portfoliokonstruktion bleibt Aufgabe der Portfoliomanager, die die Anlagegrenzen definieren und das Ergebnis zusätzlich überwachen. Das finale Portfolio umfasst rund 400 Aktien und berücksichtigt bei der Titelauswahl unter anderem auch Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Der Investmentansatz basiert auf der Annahme, dass kurzfristige Aktienrenditen stärker durch die Stimmung der Marktteilnehmer als durch Fundamentaldaten beeinflusst werden. Um diese Veränderungen frühzeitig zu erkennen, wertet die KI eine Vielzahl hochfrequenter Datenquellen aus und identifiziert komplexe Zusammenhänge, die mit klassischen Modellen kaum erfassbar wären.

Active Enhanced Indexing: Benchmarknah mit Mehrertrag

Quest AI verfolgt einen sogenannten Active-Enhanced-Indexing-Ansatz. Das Portfolio bleibt hinsichtlich Länder-, Branchen- und Faktorallokation eng am MSCI World, soll aber durch die KI-gestützte Titelauswahl kontinuierlich eine Mehrrendite erzielen.

Nach Angaben von Pictet AM verbindet der Ansatz die Vorteile passiver und aktiver Strategien: ein niedriges Tracking Error, ein benchmarknahes Risikoprofil, geringe Konzentrationsrisiken, vergleichsweise niedrige Kosten sowie die Chance auf eine langfristige Outperformance durch den Zinseszinseffekt.

Transparenz statt Blackbox

Anders als viele Quant-Modelle soll Quest AI keine Blackbox sein. Pictet AM spricht stattdessen von einer „Kristallbox“, weil sich die wesentlichen Einflussfaktoren der Renditeprognosen der jeweiligen Positionierung und der Performance gut nachvollziehen lassen.

Als Beispiel wurde im Webinar Tesco vorgestellt. Die Aktie erhielt vom KI-Modell eine positive Bewertung aufgrund verbesserter Analysteneinschätzungen, robuster Unternehmensentwicklung, erfolgreicher Kosteneinsparungen sowie einer aus Sicht des Modells wahrscheinlichen Trendwende nach einer schwächeren Kursphase. Allerdings stellt dieses Beispiel nur eine Momentaufnahme dar, da sich das Portfolio aufgrund der wöchentlichen Aktualisierung der Modellprognosen sehr dynamisch verändern und damit auch schnell an ein anderes Marktumfeld anpassen kann.

Erfolgreicher Marktstart und Ausbau der Produktpalette

Der Fonds Pictet-Quest AI-Driven Global Equities wurde im März 2024 aufgelegt. Nach Angaben von Pictet AM erzielte die Strategie seit Auflage eine jährliche Outperformance von rund 1,5 Prozent gegenüber dem MSCI World (I EUR Anteilsklasse netto) bei einem Tracking Error von lediglich rund 1,34 Prozent. Anleger schätzen den Ansatz: Das Fondsvolumen liegt inzwischen bei rund 3 Milliarden US-Dollar.

Seit April 2025 ergänzt zudem die marktneutrale Long-Short-Strategie Pictet TR-Quest AI das Angebot. Darüber hinaus hat Pictet AM zum 1. Juli 2026 vier aktiv gemanagte regionale ETFs für US Equity, World Equity, European Equity und World ex US aufgelegt – und macht den KI-Ansatz damit auch im ETF-Format verfügbar.

Fazit

Quest AI verbindet mehr als 25 Jahre quantitative Investmenterfahrung mit modernen Machine-Learning-Verfahren. Statt auf KI-Unternehmen zu setzen, nutzt Pictet Asset Management künstliche Intelligenz als Analyseinstrument, um innerhalb eines indexnahen Portfolios systematisch zusätzliche Renditepotenziale zu erschließen. Damit positioniert sich der Ansatz als eine Strategie, die passives Investieren und klassisches aktives Fondsmanagement miteinander verbindet.