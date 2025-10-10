Wie lässt sich mit gezielten Allokationen in Aktien, Schwellenländer und bestimmte Renditetreiber Wachstumspotenzial in einem volatilen Marktumfeld erschließen?

2025 hat sich die Weltwirtschaft bislang insgesamt robust gezeigt – doch hinter der soliden Fassade bleiben die Risiken groß. Politische Spannungen, geopolitische Konflikte und wirtschaftliche Unsicherheiten könnten das globale Wachstum jederzeit bremsen. Selbst dort, wo scheinbar Klarheit herrscht – etwa in Fragen der Handelspolitik – sind die tatsächlichen Folgen noch schwer abzuschätzen.

In diesem anspruchsvollen Umfeld, geprägt von deutlichen Unterschieden zwischen den Aktienmärkten, anhaltender Zinsunsicherheit und Kursen, die von einem Rekordhoch zum nächsten steigen, suchen wir in allen Anlageklassen gezielt nach attraktiven Chancen für Wachstum und Ertrag. Gleichzeitig stehen Anleger 2025 vor neuen oder verstärkten Herausforderungen – etwa durch stärkere Wechselkursschwankungen und instabile Korrelationen zwischen Anlageklassen.

Chancen für Kapitalwachstum

Wegen der großen Streuung an den Märkten sehen wir beachtliches Renditepotenzial und werden daher bis zum Jahresende tendenziell stärker ins Risiko gehen – dabei aber selektiv vorgehen.

Um Anlagechancen bei Aktien abzuschöpfen, nutzen wir zwei Ansätze: Einerseits bauen wir gezielt Sektorengagements in Industrieländern und Engagements in einzelnen Schwellenländern auf. Andererseits stützen wir uns auf Alpha-Strategien erfahrener Manager, um in beiden Regionen die potenziellen Gewinner zu identifizieren.

Mit den instabilen Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen rücken differenzierte Renditetreiber in den Fokus. Der Zugang zu ihnen ist über defensive Anlagen möglich, die wir daher zurzeit interessant finden.

Kurspotenzial bei Aktien

Im ersten Halbjahr waren europäische Aktien bei inländischen wie internationalen Anlegern sehr gefragt: Gemessen an den ETP-Kapitalströmen setzten sie sich an die Spitze. US-Aktien feierten bei Nicht-US-Anlegern ein Comeback, begleitet von stetigen Käufen inländischer Anleger. Dennoch sehen wir keinen überlaufenen Markt (Quelle: BlackRock und Markit, 04.09.2025). Unter Anlegern löste dies eine lebhafte Debatte darüber aus, wo man Aktienmarktrisiken eingehen sollte. Europa bleibt indes bei EMEA-Anlegern beliebt (Grafik).

Quelle: BlackRock und Markit, Stand: 2. September 2025

Im Fokus stehen auch Währungsrisiken: Unser Global Tactical Asset Allocation (GTAA) Team erwartet eine globale Neugewichtung und sieht den US-Dollar bis zum Jahresende eher schwächer.

Wegen langfristig höherer Unsicherheiten in der Geopolitik und der US-Innenpolitik dürften die hohe Streuung bei Aktien bis ins nächste Jahr Bestand haben. In Europa beläuft sich die Sektorstreuung seit Jahresbeginn auf 52 Prozent, wobei sich die Gewinne auf die Sektoren Banken und Verteidigung konzentrierten. In den USA stieg die Streuung seit den Zollankündigungen vom 2. April auf 38 Prozent. Dort setzten sich Tech- und Bankaktien an die Spitze (Quelle: Bloomberg, 04.09.2025). Auch wir tendieren wegen der guten Fundamentaldaten zu diesen beiden Branchen.

Bei diesen Rahmenbedingungen sehen wir bis zum Jahresende vereinzelt Kurspotenzial bei europäischen Aktien. Wir bevorzugen Engagements in Sektorindizes beziehungsweise systematische oder fundamentale Alpha-Strategien, um von längerfristigen Kurstreibern zu profitieren.

Quelle: BlackRock, Stand: 5. August 2025. Den Ergebnissen liegen

Antworten aus 801 ausgefüllten Fragebögen unserer EMEAUmfrage

zugrunde. Bei dieser Frage konnten mehrere Antworten

ausgewählt werden, sodass die Summe nicht 100 ergibt.

Die Verteidigungsindustrie bleibt aus strukturellen Gründen die größte Wachstumsstory in Europa. In sie investierten Anleger in diesem Jahr trotz unverändert hoher Bewertungen die Rekordsumme von netto 4,6 Milliarden US-Dollar (Quelle: BlackRock und Markit, 31.08.2025). Die damit verbundenen Bewertungssorgen könnten nachlassen, wenn ab September Steuergelder in den Sektor fließen und fundamentale Gründe für den Kauf sprechen. Unser Fundamental Equity (FE) Team weist auf zwei unterbewertete Trends hin: So fließt ein wachsender Anteil der Verteidigungsausgaben inzwischen in Ausrüstung statt Personal und in europäische statt US-Firmen.

Bei europäischen Banken dürften Stimmung und Gewinne bis zum Jahresende weiter steigen. Obwohl sich die Europäische Zentralbank ( EZB ) dem Ende ihres Lockerungszyklus nähert, scheint die Rentabilität der Geldhäuser solide, denn viele haben ihr Zinsrisiko weitgehend abgesichert. Zudem werden die Gewinne durch ihr wachsendes Einlagen-, Kredit- und Gebührengeschäft angekurbelt. Unser FE-Team sieht Europas Banken im langjährigen Vergleich auf kapitalbereinigter Basis weiter günstig bewertet. Überdies geben sie nach wie vor viel Kapital an ihre Anleger zurück.

Quelle: Bloomberg, Stand: 23. Juli 2025

US-Aktien

In den USA erwarten wir im zweiten Halbjahr eine Aufhellung des Gewinnausblicks – mögliche negative Makro-Überraschungen behalten wir jedoch im Blick. Unter den regionalen Märkten bieten US-Aktien die höchste Qualität. Wir streben danach, von diesen potenziell hohen Gewinnen über gezielte Sektor-Indexanlagen zu profitieren.

US-Banken erfüllen in diesem Jahr erneut die Gewinnerwartungen. Ihre Rentabilität steigt dank wachsender Deal-Aktivitäten (obgleich von niedriger Basis ausgehend) und unverändert starken Handelserträgen angesichts volatiler Märkte (Quelle: BlackRock, 31.08.2025).

Im US-Gesundheitssektor haben sich die Gewinne nach dem schlechten Vorjahr erholt. Dabei wurden Gesundheitsaktien unseres Erachtens wegen der Zollunsicherheit zu stark abgestraft (Quelle: BlackRock und Refinitiv, 02.09.2025), vor allem, wenn man bedenkt, dass US-Gesundheitsfirmen weniger stark von Importzöllen betroffen sind als ihre internationalen Wettbewerber.

Darüber hinaus positionieren wir uns stärker in der MegaForce künstliche Intelligenz in den USA, wo die Zahlen des zweiten Quartals bestätigen, dass US-Firmen bis auf Weiteres KI-Innovationsführer bleiben. Unser FE-Team schätzt, dass in den nächsten Jahren mehr als 1 Billion US-Dollar in die KI-Infrastruktur fließen könnten (Quelle: BlackRock, Thematischer Ausblick, 2. Halbjahr 2025, Juli 2025), weil sich in vielen Bereichen Chancen auftun werden – von unternehmensbezogener KI bis hin zu Verbraucher-Apps und Robotik.

Renditechancen sehen wir in Industrieländern auch im Sektor nachhaltige Energien, wo die Bewertungen von ihrem Höchststand Ende 2020 eingebrochen sind (Quelle: BlackRock, Bloomberg; 03.09.2025). Die Branche dürfte nicht nur vom Energiehunger künstlicher Intelligenz, sondern auch vom Thema Energiesicherheit profitieren, das weltweit wieder in den Fokus gerückt ist. Inzwischen sind die Bewertungen zu günstig, um sie zu ignorieren, und die Allokationen immer noch niedrig.

Schwellenländeraktien

Für Schwellenländeraktien erwarten wir bessere Rahmenbedingungen. Nachlassende Handelsspannungen zwischen den USA und China befeuerten eine Erholungsrally nach den Tiefstständen im April, aber Schwellenländeraktien sind im historischen Vergleich weiter günstig bewertet (Quelle: BlackRock, Bloomberg; 03.09.2025). Nach Jahren der Zurückhaltung engagieren sich internationale Anleger wieder stärker, was ein weiterer Auslöser für eine Neubewertung sein könnte.

Derzeit sehen wir auch eine gute Möglichkeit, einer Schwellenländer-Kernallokation taktische Positionen in China und Indien beizumischen. Viele Anleger rotierten in den vergangenen Jahren zwischen diesen beiden als wichtigen Renditetreibern hin und her – wir sehen jedoch Spielraum für Allokationen in beiden Ländern.

Chinesische Onshore-Aktien bleiben in Anlegerportfolios untergewichtet , da sie in Asien wegen Handelsspannungen und Wachstumssorgen zurückblieben. Wir sehen bei ihnen Aufholpotenzial und bevorzugen A-Aktien, um von positiven politischen Entwicklungen profitieren zu können. Allerdings hat sich der Abstand zwischen A- und H-Aktien wieder deutlich verringert, da H-Aktien von der Rally chinesischer Tech-Werte beflügelt wurden. Der CSI 300 liegt derzeit 14 Prozent unter den Höchstständen von 2021 und 20 Prozent unter seinem Allzeithoch von 2007 (Quelle: Bloomberg, 04.09.2025).

Gegenüber Indien sind wir seit März wieder positiv gestimmt, nachdem die Gewinne erneut stärker wachsen und der MSCI India auf das niedrigste Niveau seit zwei Jahren zurückgefallen ist – bei einem Forward-KGV von rund 20. Die Bewertungen sind zwar gestiegen, aber unseres Erachtens angemessen, es sei denn, das Forward-KGV nähert sich dem Wert von 27 und die Gewinne brechen ein (Quelle: BlackRock, Bloomberg; 03.09.2025).

Risiken ausgehend von der Geopolitik und der Zollpolitik behalten wir für beide Märkte im Blick, nicht zuletzt wegen des Ölhandels mit Russland . Da aber chinesische und indische Firmen 84,7 bzw. 74,9 Prozent ihrer Gewinne im Inland erzielen, dürften sich die Auswirkungen aus unserer Sicht in Grenzen halten (Quelle: MSCI, März 2024).

Aufwärtspotenzial über differenzierte Renditetreiber: Gold

Die veränderten Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen haben andere Renditetreiber in den Fokus gerückt, von denen einige in diesem Jahr Aufwärtspotenzial haben:

Gold bleibt auch nach 18-monatigem Höhenflug die bevorzugte Absicherung gegen geopolitische Risiken. Zudem deutet bislang nichts auf eine nachlassende Nachfrage hin. Der Goldpreis ist zwar hoch, aber wir erwarten, dass die anhaltenden Zentralbankkäufe einen möglichen Abwärtstrend abfedern können. Sollten dagegen die geopolitischen Spannungen eskalieren, könnte das den Preis des Edelmetalls weiter hochtreiben.

Wir halten Ausschau nach Renditepotenzial durch indirekte Engagements bei Goldproduzenten, deren Kurse im Sog des Goldpreises steigen könnten, oder bei Silber, das nach einem technisch bedingten Rückschlag wieder gefragt ist. Da auf Energie 20 bis 30 Prozent der Kosten von Goldproduzenten entfallen, könnten niedrige Ölpreise bis zum Jahresende Goldminenbetreibern Rückenwind verschafffen (siehe Grafik).

Quelle: Bloomberg, Stand: 28. August 2025