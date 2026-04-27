Allspring Global Investments hat seinen Ucits-Katalog um einen systematischen Globalfonds erweitert – und setzt dabei auf die Kombination aus Algorithmen und Fundamentalanalyse.

Allspring Global Investments hat seine Palette an Ucits-Fonds um einen weiteren globalen Aktienfonds ergänzt. Der neue Allspring (Lux) Worldwide Fund – Global Equity Fund setzt auf einen quantitativen Ansatz: Algorithmen screenen den Markt, Fondsmanager überprüfen die Ergebnisse fundamental – am Ende soll eine breite, risikokontrollierte Aktienauswahl stehen, die den MSCI All Country World Index schlägt – so der Wunsch von Allspring.

Das zuständige Systematic Core Equity Team um Senior Portfolio Manager John Campbell verwaltet bereits zwei verwandte Strategien. Seit ihrer Auflegung Anfang der 2020er-Jahre lagen diese nach Angaben jeweils im Top-Quartil ihrer Vergleichsgruppe. Der neue Fonds ist ab sofort in Deutschland und 14 weiteren europäischen Märkten erhältlich.

Über Allspring

Allspring Global Investments ist ein banken unabhängiger amerikanischer Vermögensverwalter mit 18 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen ging 2021 aus Wells Fargo Asset Management hervor, nachdem ein Konsortium aus GTCR und Reverence Capital Partners die Sparte übernommen hatte.

Allspring verwaltet und betreut insgesamt rund 624 Milliarden Dollar.