Allvest Allianz startet reine Online-Altersvorsorge mit Garantie

Allianz startet mit Allvest ein digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment, das durch die gleichnamige Allianz-Tochter ausschließlich online vertrieben werden soll.



Allvest ist eine flexible Rentenversicherung, die Anlage in aktive und passive Fonds mit Garantien kombiniert. Die Kunden können dabei eine individuelle Garantie und einen Garantietermin wählen.

Zwei Bausteine: Sicherheit und Rendite

Die Einzahlungen werden auf zwei Bausteine aufgeteilt: Sicherheit und Rendite. So fließt ein Teil in das Sicherungsvermögen der Allianz Lebensversicherung (Allianz Leben). Für das Jahr 2020 wurde beispielsweise die für Allvest im Allgemeinen geltende Gesamtverzinsung für die Einzahlungen in diesen Baustein auf 3,3 Prozent festgelegt. Der Rest ist für den Baustein Rendite vorgesehen. Dabei hat der Kunde hat die Wahl zwischen einer passiven und einer aktiven Anlagestrategie. Die passive Strategie beruht auf Investments in ETFs und Indexfonds. Die aktive Anlagestrategie setzt überwiegend auf aktiv gemanagte Investmentfonds. Beide Strategien werden von der Allianz gemanagt.



Ein Wechsel zwischen der aktiven und passiven Anlagestrategie ist jederzeit kostenlos möglich. Die Zusammensetzung aus den beiden Bausteinen wird individuell und börsentäglich überprüft.



Bei Erreichen des gewählten Garantietermins kann sich der Kunde entweder für eine Auszahlungsmöglichkeit oder für einen neuen Garantietermin entscheiden. Zusätzlich bietet Allvest dem Kunden die Möglichkeit, ohne weitere Kosten ab einem Alter von 55 Jahren ein lebenslanges Einkommen zu wählen.



Ganz ohne Beratung müssen Allvest-Kunden allerdings nicht auskommen. „Bei Bedarf stehen speziell ausgebildete Experten des Allvest Kundencenters telefonisch bereit, um alle Fragen zum Produkt und Abschluss zu beantworten“, erklärt die Allianz.