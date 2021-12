Allzeithoch Dax erstmals über 11.000 Punkte

Die europäischen Aktienmärkte legen heute weiter zu und schließen damit an die Vortagesgewinne an, als die Waffenstillstandsvereinbarung für die Ukraine die Notierungen nach oben getrieben hatte.



Unterstützung erhielt der Markt von überraschend starken Konjunkturdaten. Die deutsche Volkswirtschaft war im vierten Quartal um 0,7 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.



Die Hoffnung richtet sich nun auf eine Einigung in der Griechenland-Krise. “Auf dem Treffen der Regierungschefs der EU scheint es Fortschritte bezüglich Griechenland gegeben zu haben”, schrieben die Volkswirte der National-Bank aus Essen in einem Kommentar. So hatte der griechische Premierminister Alexis Tsipras am Donnerstag im Anschluss an die Gespräche gesagt, er sehe den politischen Willen zu einer Einigung, wenn im Februar das laufende Hilfsprogramm endet. Allerdings sei “der Bewegungsspielraum der Partner begrenzt, denn beispielsweise machen sich in Portugal erste Forderungen zu Recht breit, dass man bei Erleichterungen für Griechenland ebenfalls Zugeständnisse erwartet”, merkten die Volkswirte der National- Bank kritisch an. Die Eurogruppe wird sich am Montag erneut treffen, um eine Lösung für Griechenland zu finden.



Der Euro Stoxx 50 gewann 0,7 Prozent auf 3441 Punkte, während der Stoxx 600 mit 376,09 Zählern um 0,3 Prozent zulegte.