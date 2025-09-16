Investitionen bei Allzeithochs? Wichtig ist die Zeit am Markt, nicht Markt Timing, verdeutlichen die Anlageexperten von MFS Investment Management.

Chartlinie und gleitender Durchschnitt: Anleger sollten langfristig investiert bleiben, statt sich an Market Timing zu versuchen.

Bei Allzeithochs zu investieren, mag sich seltsam anfühlen. Unweigerlich kommt die Frage auf, ob der Markt nicht vielleicht kurz nach der Investition fallen wird. Aber wie die Erfahrung und die Abbildung unten zeigen, erzielt man mit Anlagen auf einem Allzeithoch mindestens genauso hohe Erträge wie mit Investitionen zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt. Offensichtlich ist der Anlagezeitraum wichtiger als der Einstiegszeitpunkt.

Anlegen bei Allzeithochs: Was zu bedenken ist

Durchschnittliche Erträge in den Jahren nach Allzeithochs des S&P 500 (1950–Juni 2025)1

Wichtige Erkenntnisse