Werte schaffen mit aktivem 360°-Ansatz
Allzeithochs? Es zählt die Zeit am Markt, nicht Markt Timing
Markterträge verstehen Investieren an Allzeithochs: Das sollten Anleger wissen
Bei Allzeithochs zu investieren, mag sich seltsam anfühlen. Unweigerlich kommt die Frage auf, ob der Markt nicht vielleicht kurz nach der Investition fallen wird. Aber wie die Erfahrung und die Abbildung unten zeigen, erzielt man mit Anlagen auf einem Allzeithoch mindestens genauso hohe Erträge wie mit Investitionen zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt. Offensichtlich ist der Anlagezeitraum wichtiger als der Einstiegszeitpunkt.
Anlegen bei Allzeithochs: Was zu bedenken ist
Durchschnittliche Erträge in den Jahren nach Allzeithochs des S&P 500 (1950–Juni 2025)1
Wichtige Erkenntnisse
- Allzeithochs können in langen Marktaufschwüngen vorkommen.
- Mit Anlagen bei Allzeithochs hat man höhere Erträge erzielt als mit Investments zu willkürlichen Zeitpunkten.
- Bleiben Sie langfristig investiert, statt sich an Market Timing zu versuchen.
