Während das von Frauen verwaltete Vermögen auf 4,6 Billionen Euro steigt, stagniert ihr Anteil bei 13 Prozent. Deutschland bildet das Schlusslicht in Europa.

Frauen sind im Portfoliomanagement immer noch unterrepräsentiert

Der aktuelle Alpha Female Report von Citywire zeigt: Das von Fondsmanagerinnen verwaltete Vermögen hat sich seit 2016 verdreifacht. Ihr Anteil am Portfoliomanagement stieg im gleichen Zeitraum jedoch nur von 10,3 auf 12,9 Prozent.

Von den 4,6 Billionen Euro entfallen 3,9 Billionen auf gemischtgeschlechtliche Fondsmanagement-Teams. Deren Anteil am verwalteten Vermögen stieg von 6,7 auf 14,9 Prozent. Reine Frauen-Teams verwalten dagegen nur 700 Milliarden Euro – weniger als ein Sechstel der Gesamtsumme.

„Der Anstieg gemischtgeschlechtlicher Teams deutet darauf hin, dass Unternehmen den Wert kognitiver Vielfalt bei Investitionsentscheidungen zunehmend erkennen“, sagt Sophie Downes, redaktionelle Leiterin des Reports bei Citywire.

Während reine Männer-Teams in der Branche nach wie vor dominieren, setzen Asset Manager zunehmend auf gemischte Besetzungen. Studien belegen, dass diverse Teams oft bessere Anlageentscheidungen treffen.

Deutschland bleibt Schlusslicht

In Deutschland verwalten Frauen nur sieben Prozent der Fonds – weniger als in anderen großen Märkten. In den USA liegt der Anteil bei 15 Prozent, in Großbritannien bei 18 Prozent.

Eine Besonderheit zeigt sich bei der Fondsgröße: Deutsche Fonds, die ausschließlich von Frauen verwaltet werden, sind durchschnittlich doppelt so groß wie jene ihrer männlichen Kollegen. Dies deutet darauf hin, dass Fondsmanagerinnen hierzulande höhere Hürden überwinden müssen, um entsprechende Mandate zu erhalten.

Die langsame Veränderung hat systematische Gründe. Das Fondsmanagement gilt als konservativer Bereich der Finanzindustrie. Etablierte Fondsmanager bleiben oft jahrzehntelang im Geschäft, was Aufstiegschancen für Nachfolger begrenzt.