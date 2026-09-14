Acht Jahre lang stieg der Frauenanteil im aktiven Fondsmanagement stetig. Nun kommt der erste Rückschritt. Wie schlägt sich Deutschland im Ländervergleich?

„Alles ist besser, als nicht zu entscheiden und sich keinen Millimeter zu bewegen“

Es ist ein überraschender Trend, den der aktuelle Alpha Female Report von Citywire zeigt: Der Frauenanteil im aktiven Fondsmanagement ist erstmals seit acht Jahren gesunken.



Citywire erfasste dafür weltweit 18.117 Fondsmanager, die insgesamt 28.649 aktive Fonds verwalten. Frauen stellen davon nur noch 12,6 Prozent, nach 12,9 Prozent im Vorjahr. Insgesamt zählt Citywire noch 2.283 Fondsmanagerinnen, nach 2.371 im Jahr zuvor. Es ist der erste Rückgang in der elfjährigen Geschichte des Reports.

Der Markt für aktive Fondsmanager schrumpft insgesamt, weil aktive Fonds weiterhin unter dem Druck günstigerer passiver Produkte stehen. Bei Frauen fällt dieser Rückgang jedoch stärker aus als bei den männlichen Kollegen.

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Europa treibt den Rückgang

Verantwortlich für die Entwicklung sind vor allem europäische Fondsmärkte. Allen voran Großbritannien: Dort sank die Zahl der Fondsmanagerinnen im Jahresvergleich um 8,3 Prozent. Im Fünfjahresvergleich liegt der britische Frauenanteil mit aktuell 12,5 Prozent dennoch leicht im Plus. Am stärksten fiel der absolute Rückgang am Fondsstandort Luxemburg aus, wo 30 Fondsmanagerinnen wegfielen. Irland verlor 16, Frankreich 15.

Auch bei neuen Mandaten bleiben Frauen unterrepräsentiert: 83 Prozent der 2026 neu aufgelegten Fonds gingen an einen einzelnen Mann oder ein reines Männerteam, nach 81 Prozent im Vorjahr. Im jungen Segment der aktiven ETFs liegt der Frauenanteil unter den Managern bei lediglich 10,3 Prozent, nach 10,9 Prozent im Jahr zuvor.

Kürzere Amtszeiten, höhere Fluktuation

Sind Frauen einmal an ein Mandat gelangt, bleiben sie im Schnitt kürzer im Amt als Männer: 4,6 gegenüber 5,9 Jahren. 46 Prozent der Fondsmanagerinnen, die in den vergangenen zehn Jahren einen Fonds verwalteten, wurden in diesem Zeitraum wieder abgelöst – bei den Männern liegt die Quote bei 30 Prozent.

Trotz des sinkenden Anteils verwalten Frauen inzwischen mehr Kapital als je zuvor: Das von ihnen oder gemischten Teams verwaltete Vermögen stieg von 4,7 auf 5,7 Billionen Euro. Den größten Teil davon steuern gemischtgeschlechtliche Teams bei, deren verwaltetes Vermögen um 800 Milliarden auf 4,9 Billionen Euro zulegte. Pro Kopf liegen Frauen dabei inzwischen sogar vor den Männern: 3 Milliarden Euro gegenüber 2,9 Milliarden Euro. Im Vorjahr lagen beide Werte noch nahezu gleichauf.

Deutschland bleibt am unteren Ende

Deutschland liegt im Ländervergleich weiterhin nahe dem Tabellenende: Bundesweit verwalten Frauen nur 7,2 Prozent der aktiven Fonds – noch weniger als in der Schweiz, die mit 8,0 Prozent knapp davor liegt. Dahinter folgen nur noch zwei Länder: Dänemark mit 6,8 Prozent und Brasilien mit 5,0 Prozent. Immerhin: Im Fünfjahresvergleich legte der deutsche Anteil um 0,7 Prozentpunkte zu.

An der Spitze der Rangliste steht zum fünften Mal in Folge Taiwan mit 31,1 Prozent, vor Singapur (24,8 Prozent) und Hongkong (24,2 Prozent). Unter den europäischen Märkten führen Spanien (21,1 Prozent) und Italien (19,4 Prozent).