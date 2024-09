Academy-Aktiencheck Alphabet: In diesen ETFs und Fonds ist der Google-Mutterkonzern hoch gewichtet

Mehr als 3 Milliarden Suchanfragen pro Tag: Google startete einst als Forschungsprojekt zweier Doktoranden, heute gehört ihr Mutterkonzern Alphabet zu den größten Tech-Unternehmen der Welt. Du möchtest in Google investieren, aber Einzelaktien sind nichts für dich? Kein Problem. Wir zeigen dir, in welchen ETFs und Fonds die Alphabet-Aktie hoch gewichtet ist.

Die Google-Story

Die Informationen der Welt organisieren und allgemein zugänglich machen – das ist die Vision mit der die Stanford-Doktoranden Larry Page und Sergey Brin 1997 online durchstarteten. Ihre revolutionäre Suchmaschine mit dem Namen Google entwickelte sich im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte nicht nur zum Marktführer, sondern auch zu einem der wertvollsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt. Mit mehr als 3 Milliarden Suchanfragen pro Tag hat Google einen Anteil von etwa 92 Prozent am globalen Suchmaschinenmarkt und ist die meistbesuchte Website der Welt.

Durch die Einführung von Gmail, Google Maps, Android und Youtube erschloss das Unternehmen zudem neue Märkte und festigte seine Position im digitalen Ökosystem. 2015 erfolgte dann eine bedeutende Umstrukturierung: Google wurde zu einer Tochtergesellschaft der neu gegründeten Holdinggesellschaft Alphabet. Diese Neuorganisation ermöglichte es dem Unternehmen, sein Kerngeschäft von risikoreicheren Ventures zu trennen. Unter dem Dach von Alphabet finden sich heute neben Google auch Unternehmen wie Waymo (selbstfahrende Autos), Verily (Gesundheitstechnologie) und X (das „Moonshot-Labor“ für radikale Innovationen).

2023 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 307,4 Milliarden US-Dollar einen Gewinn von 84,3 Milliarden US-Dollar. Mit einem Börsenwert von umgerechnet mehr als 1,6 Billionen Euro gehört Alphabet heute zu den sogenannten Big Five, den fünf weltweit größten Technologiekonzernen.

Monopolstellung als Risiko für Anleger?

Die marktbeherrschende Stellung wirkt auf viele Anleger anziehend, birgt jedoch auch Risiken. So hat etwa der Europäische Gerichtshof (EuGH) erst kürzlich eine wegweisende Entscheidung gegen Alphabet bestätigt. Demzufolge muss das Unternehmen eine Wettbewerbsstrafe von 2,4 Milliarden Euro zahlen, da es seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Der Vorwurf lautet, dass Google seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen bevorzugt darstellte und damit Wettbewerber benachteiligte.

Die Entscheidung des EuGH wird als bedeutender Schritt in der EU-Wettbewerbspolitik gesehen und gilt als klares Signal für andere Tech-Giganten. Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) betonen die Wichtigkeit dieses Urteils für faire Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt.

Der Aktienkurs des Tech-Konzerns zeigte sich von dem Urteil zunächst weitestgehend unbeeindruckt. Doch es drohen weitere EU-Strafen, die ein potenzielles Risiko für Alphabets Geschäftsmodell und Aktienkurs darstellen. Darüber hinaus sieht sich das Unternehmen auch in den USA einem bedeutenden Kartellprozess gegenüber, in dem die Regierung Alphabet Missbrauch seiner Marktmacht im Online-Werbemarkt vorwirft. Google bestreitet diese Vorwürfe und betont die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes.

Alphabet in ETF s und Fonds

Anleger, die auf Alphabet setzen wollen, aber angesichts der Unsicherheiten nicht auf Einzelaktien zurückgreifen wollen, stehen eine Vielzahl an Fonds und ETFs zur Auswahl, in denen die Aktien der Google-Mutter hoch gewichtet sind.

Eine Besonderheit von Alphabet-Aktien: Es gibt sie in drei verschiedenen Klassen – A,B und C. Für Anleger sind dabei vor allem die Klassen A und C relevant, da Klasse B nicht öffentlich gehandelt wird. Dies ermöglicht es den Gründern und frühen Investoren von Alphabet, die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten, während sie gleichzeitig Kapital durch die Ausgabe von Aktien ohne Stimmrechte aufnehmen.

Alphabet Aktien Klasse A haben das Tickersymbol GOOGL und sind als stimmberechtigte Aktien bekannt. Alphabet Aktien Klasse C werden unter dem Tickersymbol GOOG gehandelt und sind nicht stimmberechtigt. In der Theorie sollten beide Klassen denselben Wert haben, in der Praxis gibt es jedoch oft geringfügige Unterschiede im Handelspreis. Da beide Klassen in wichtigen Indizes wie dem S&P 500 vertreten sind, werden ihre Anteile im folgenden zusammengefasst.

Klick dich durch und finde heraus, in welchen Fonds und ETFs Alphabet hoch gewichtet ist!

Stand aller Daten: 17. September 2024

SPDR MSCI World Communication Services Ucits ETF

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Kommunikation Welt

Aktienfonds Kommunikation Welt Auflegung: 29.04.2016

29.04.2016 Fondsgesellschaft: SPDR ETFs Europe

SPDR ETFs Europe ISIN: IE00BYTRRG40

IE00BYTRRG40 Maximal Drawdown seit Auflage: 45,13%

45,13% Performance YTD: 20,19%

20,19% Performance 3 Jahre: 9,49%

9,49% Performance 5 Jahre: 63,20%

63,20% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,62

0,62 Sum. lfd. Kosten: 0,30%

0,30% Volatilität 5 Jahre: 19,45%

19,45% Volumen in Mio. EUR: 52

Top-Holdings

Alphabet (A & C): 33,1 Prozent

Meta Platforms , ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Meta's Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: 17,7 Prozent

, ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Meta's Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: Netflix ist ein weltweit führender Streaming-Dienst für Filme, Serien und Dokumentationen. Das Unternehmen wurde 1997 als DVD-Verleih gegründet und entwickelte sich zum Pionier des Video-on-Demand-Marktes. Netflix produziert auch eigene Inhalte, sogenannte "Netflix Originals", die oft kritischen und kommerziellen Erfolg erzielen: 6,1 Prozent

iShares S&P 500 Communication Sector Ucits ETF USD (Acc)

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Kommunikation Welt

Aktienfonds Kommunikation Welt Auflegung: 17.09.2018

17.09.2018 Fondsgesellschaft: Blackrock AM

Blackrock AM ISIN: IE00BDDRF478

IE00BDDRF478 Maximal Drawdown seit Auflage: 47,47%

47,47% Performance YTD: 21,24%

21,24% Performance 3 Jahre: 12,86%

12,86% Performance 5 Jahre: 77,71%

77,71% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,67

0,67 Sum. lfd. Kosten: 0,15%

0,15% Volatilität 5 Jahre: 21,03%

21,03% Volumen in Mio. EUR: 321

Top-Holdings

Alphabet (A & C): 32,2 Prozent



Meta Platforms , ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Meta's Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: 18 Prozent

, ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Meta's Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist:

Netflix ist ein weltweit führender Streaming-Dienst für Filme, Serien und Dokumentationen. Das Unternehmen wurde 1997 als DVD-Verleih gegründet und entwickelte sich zum Pionier des Video-on-Demand-Marktes. Netflix produziert auch eigene Inhalte, sogenannte "Netflix Originals", die oft kritischen und kommerziellen Erfolg erzielen: 11 Prozent

Xtrackers MSCI USA Communication Services Ucits ETF 1D

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Kommunikation Welt

Aktienfonds Kommunikation Welt Auflegung: 21.01.2021

21.01.2021 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BNC1G707

IE00BNC1G707 Maximal Drawdown seit Auflage: 48,50%

48,50% Performance YTD: 19,81%

19,81% Performance 3 Jahre: 8,15%

8,15% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,07

0,07 Sum. lfd. Kosten: 0,13%

0,13% Volatilität 3 Jahre: 21,85%

21,85% Volumen in Mio. EUR: 655

Top-Holdings

Alphabet (A & C): 28,8 Prozent

Meta Platforms , ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Metas Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: 18,4 Prozent

, ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Metas Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: Netflix ist ein weltweit führender Streaming-Dienst für Filme, Serien und Dokumentationen. Das Unternehmen wurde 1997 als DVD-Verleih gegründet und entwickelte sich zum Pionier des Video-on-Demand-Marktes. Netflix produziert auch eigene Inhalte, sogenannte „Netflix Originals“, die oft kritischen und kommerziellen Erfolg erzielen: 11,7 Prozent

Xtrackers MSCI World Communication Services Ucits ETF 1C

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Kommunikation Welt

Aktienfonds Kommunikation Welt Auflegung: 16.03.2016

16.03.2016 Fondsgesellschaft: DWS

DWS ISIN: IE00BM67HR47

IE00BM67HR47 Maximal Drawdown seit Auflage: 45,11%

45,11% Performance YTD: 20,56%

20,56% Performance 3 Jahre: 10,14%

10,14% Performance 5 Jahre: 64,43%

64,43% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,63

0,63 Sum. lfd. Kosten: 0,27%

0,27% Volatilität 5 Jahre: 19,50%

19,50% Volumen in Mio. EUR: 341

Top-Holdings

Alphabet (A & C): 28,2 Prozent

Meta Platforms , ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Metas Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: 19,1 Prozent

, ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Metas Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: Netflix ist ein weltweit führender Streaming-Dienst für Filme, Serien und Dokumentationen. Das Unternehmen wurde 1997 als DVD-Verleih gegründet und entwickelte sich zum Pionier des Video-on-Demand-Marktes. Netflix produziert auch eigene Inhalte, sogenannte „Netflix Originals“, die oft kritischen und kommerziellen Erfolg erzielen: 7,4 Prozent

Deutsche Postbank Global Player

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap Welt

Aktienfonds Large Cap Welt Auflegung: 17.03.2000

17.03.2000 Fondsgesellschaft: Universal-Investment

Universal-Investment ISIN: DE0009797753

DE0009797753 Maximal Drawdown seit Auflage: 68,12%

68,12% Performance YTD: 13,28%

13,28% Performance 3 Jahre: 24,35%

24,35% Performance 5 Jahre: 70,36%

70,36% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,87

0,87 Sum. lfd. Kosten: 1,60%

1,60% Volatilität 5 Jahre: 13,25%

13,25% Volumen in Mio. EUR: 102

Top-Holdings

Alphabet (A): 9,5 Prozent

Microsoft, gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, ist ein globaler Technologiekonzern. Das Unternehmen dominiert den Markt für PC-Betriebssysteme mit Windows und ist führend im Bereich Bürosoftware mit Microsoft Office. In den vergangenen Jahren hat sich Microsoft erfolgreich im Cloud-Computing-Sektor positioniert, wobei Azure zu einem Hauptkonkurrenten von Amazon Web Services geworden ist. Darüber hinaus ist Microsoft in den Bereichen Gaming (Xbox), Soziale Netzwerke (Linkedin) und Hardwareproduktion (Surface) aktiv: 4,9 Prozent

gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, ist ein globaler Technologiekonzern. Das Unternehmen dominiert den Markt für PC-Betriebssysteme mit Windows und ist führend im Bereich Bürosoftware mit Microsoft Office. In den vergangenen Jahren hat sich Microsoft erfolgreich im Cloud-Computing-Sektor positioniert, wobei Azure zu einem Hauptkonkurrenten von Amazon Web Services geworden ist. Darüber hinaus ist Microsoft in den Bereichen Gaming (Xbox), Soziale Netzwerke (Linkedin) und Hardwareproduktion (Surface) aktiv: Nvidia, 1993 gegründet, ist ein führender Entwickler von Grafikprozessoren (GPUs) und Chipsätzen. Ursprünglich auf den Gaming-Markt fokussiert, hat sich das Unternehmen zu einem Schlüsselakteur in Bereichen wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Datenzentren entwickelt. Das Unternehmen profitiert vom Boom in KI und Cloud-Computing, was zu einem beeindruckenden Aktienkurswachstum in den vergangenen Jahren geführt hat: 4,9 Prozent

DWS ESG Top World

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap Welt

Aktienfonds Large Cap Welt Auflegung: 17.01.1997

17.01.1997 Fondsgesellschaft: DWS

DWS ISIN: DE0009769794

DE0009769794 Maximal Drawdown seit Auflage: 58,90%

58,90% Performance YTD: 10,08%

10,08% Performance 3 Jahre: 19,44%

19,44% Performance 5 Jahre: 56,93%

56,93% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,73

0,73 Sum. lfd. Kosten: 1,53%

1,53% Volatilität 5 Jahre: 13,70%

13,70% Volumen in Mio. EUR: 2.737

Top-Holdings

Alphabet: 8,2 Prozent

Microsoft, gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, ist ein globaler Technologiekonzern. Das Unternehmen dominiert den Markt für PC-Betriebssysteme mit Windows und ist führend im Bereich Bürosoftware mit Microsoft Office. In den vergangenen Jahren hat sich Microsoft erfolgreich im Cloud-Computing-Sektor positioniert, wobei Azure zu einem Hauptkonkurrenten von Amazon Web Services geworden ist. Darüber hinaus ist Microsoft in den Bereichen Gaming (Xbox), Soziale Netzwerke (Linkedin) und Hardwareproduktion (Surface) aktiv: 3,9 Prozent

gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, ist ein globaler Technologiekonzern. Das Unternehmen dominiert den Markt für PC-Betriebssysteme mit Windows und ist führend im Bereich Bürosoftware mit Microsoft Office. In den vergangenen Jahren hat sich Microsoft erfolgreich im Cloud-Computing-Sektor positioniert, wobei Azure zu einem Hauptkonkurrenten von Amazon Web Services geworden ist. Darüber hinaus ist Microsoft in den Bereichen Gaming (Xbox), Soziale Netzwerke (Linkedin) und Hardwareproduktion (Surface) aktiv: Apple, 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet, hat sich von einem Pionier der Personal Computer zu einem der weltweit wertvollsten Technologieunternehmen entwickelt. Bekannt für seine innovativen Produkte wie das iPhone, iPad, Mac und die Apple Watch, hat Apple eine treue Kundenbasis aufgebaut und eine starke Markenidentität geschaffen. Das Unternehmen zeichnet sich durch die nahtlose Integration von Hardware, Software und Dienstleistungen aus, was zu einem robusten Ökosystem geführt hat: 3,2 Prozent

DNB Fund - Technology Retail A

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 16.08.2007

16.08.2007 Fondsgesellschaft: DNB AM

DNB AM ISIN: LU0302296495

LU0302296495 Maximal Drawdown seit Auflage: 57,48%

57,48% Performance YTD: 18,48%

18,48% Performance 3 Jahre: 40,31%

40,31% Performance 5 Jahre: 108,46%

108,46% Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,07

1,07 Sum. lfd. Kosten: 1,70%

1,70% Volatilität 5 Jahre: 15,75%

15,75% Volumen in Mio. EUR: 1.704

Top-Holdings

Nokia OYJ , ursprünglich 1865 als Papiermühle gegründet, hat sich zu einem führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen entwickelt. Nach einer turbulenten Phase im Mobiltelefon-Geschäft konzentriert sich Nokia heute primär auf Netzwerkinfrastruktur und -technologien: 7,8 Prozent

, ursprünglich 1865 als Papiermühle gegründet, hat sich zu einem führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen entwickelt. Nach einer turbulenten Phase im Mobiltelefon-Geschäft konzentriert sich Nokia heute primär auf Netzwerkinfrastruktur und -technologien: Alphabet: 7,6 Prozent

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, besser bekannt als Ericsson, ist ein schwedisches Unternehmen und einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Gegründet 1876, ist Ericsson ist einer der Hauptakteure beim globalen 5G-Ausbau und konkurriert direkt mit Unternehmen wie Nokia und Huawei. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung, um seine Position in zukunftsweisenden Technologien zu sichern: 7,1 Prozent

First Trust Dow Jones Internet Ucits ETF A USD

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap USA

Aktienfonds All Cap USA Auflegung: 18.06.2018

18.06.2018 Fondsgesellschaft: First Trust

First Trust ISIN: IE00BG0SSC32

IE00BG0SSC32 Maximal Drawdown seit Auflage: 54,00%

54,00% Performance YTD: 7,83%

7,83% Performance 3 Jahre: -12,98%

-12,98% Performance 5 Jahre: 44,26%

44,26% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,33

0,33 Sum. lfd. Kosten: 0,57%

0,57% Volatilität 5 Jahre: 24,33%

24,33% Volumen in Mio. EUR: 38

Top-Holdings

Amazon ist eines der weltweit größten Technologie- und E-Commerce-Unternehmen, gegründet von Jeff Bezos im Jahr 1994. Ursprünglich als Online-Buchhändler gestartet, hat sich Amazon zu einem vielseitigen Konzern entwickelt. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, in verschiedene Märkte vorzudringen und diese zu transformieren: 10,4 Prozent

ist eines der weltweit größten Technologie- und E-Commerce-Unternehmen, gegründet von Jeff Bezos im Jahr 1994. Ursprünglich als Online-Buchhändler gestartet, hat sich Amazon zu einem vielseitigen Konzern entwickelt. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, in verschiedene Märkte vorzudringen und diese zu transformieren: Meta Platforms , ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Metas Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: 8,2 Prozent

, ehemals als Facebook bekannt, ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Gegründet von Mark Zuckerberg, betreibt Meta populäre Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Metas Haupteinnahmequelle ist digitale Werbung, wobei das Unternehmen auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality aktiv ist: Alphabet: 7 Prozent

iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Ucits ETF USD Acc

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap Welt

Aktienfonds Large Cap Welt Auflegung: 25.02.2011

25.02.2011 Fondsgesellschaft: Blackrock AM

Blackrock AM ISIN: IE00B57X3V84

IE00B57X3V84 Maximal Drawdown seit Auflage: 33,53%

33,53% Performance YTD: 12,18%

12,18% Performance 3 Jahre: 30,15%

30,15% Performance 5 Jahre: 75,72%

75,72% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,84

0,84 Sum. lfd. Kosten: 0,62%

0,62% Volatilität 5 Jahre: 17,36%

17,36% Volumen in Mio. EUR: 1.251

Top-Holdings