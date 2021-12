Redaktion 17.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 11:42 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Alstria will Deutsche Office Nächste Fusion am Büro-Markt bahnt sich an

Die Fusionswelle am deutschen Büroimmobilien-Markt geht weiter: Alstria hat den Aktionären von Deutsche Office einen Tausch der Papiere angeboten. Der Hamburger Vermieter würde so zur Nummer fünf in Europa aufsteigen.