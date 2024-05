Alternativ-Investment zum Bitcoin Altcoins und Memecoins: Was Experten über die Kryptos denken

Vom Bitcoin und Ethereum hat mittlerweile wahrscheinlich schon jeder gehört. Es gibt aber noch über 10.000 andere Kryptowährungen, die sogenannten Altcoins. Wir haben uns bei den Kryptoexperten Moritz Schildt von Coinix und Max Shannon von Coinshares genauer über den Altcoin-Markt informiert.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva KI

Wer anfängt, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen, denkt zuerst an den Bitcoin – die größte und älteste Kryptowährung, die bereits im Jahr 2009 auf den Markt kam. Der Bitcoin ist bis heute mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,35 Billionen US-Dollar (Stand: 27. Mai 2024) mit Abstand die wichtigste Kryptowährung.

Ende Mai 2024 repräsentierte der Bitcoin dennoch nur noch einen Anteil von gut 54 Prozent an der gesamten Marktkapitalisierung gelisteter Kryptowerte. Den Rest des Kryptomarktes machen mehr als 10.000 andere Kryptowährungen unter sich aus, die sogenannten Altcoins. Dazu zählen beispielsweise Ethereum, Solana und Polkadot.

Wir haben uns bei den Krypto-Experten Moritz Schildt, Gründer und CEO von CoinIX, und Max Shannon, Research Analyst bei Coinshares, genauer über den Altcoin-Markt informiert.

Was genau sind eigentlich Altcoins und wie sind sie entstanden?

„Nach der Entstehung des Bitcoins im Jahr 2009 entstanden weitere Kryptowährungen. Diese wurden als Altcoin bezeichnet, was als Oberbegriff für alle Nicht-Bitcoin-Coins verwendet wurde“, erklärt Schildt.

„In den Jahren 2016 bis etwa 2022 haben viele Unternehmen die zunehmende Bekanntheit der Kryptowährungen genutzt, um selbst Kryptowährungen aufzulegen und dafür Gelder von Investoren einzuwerben“, sagt Schildt.

Moritz Schildt, CEO von Coinix

Obwohl viele dieser Kryptowährungen keine unmittelbare Funktion hatten, konnten die Initiatoren Millionenbeträge einsammeln und oft konnten Anleger bei sogenannten ICO’s, kurz für Initial Coin Offering, also bei der erstmaligen Notierungsaufnahme von Coins an einer Kryptobörse, laut Schildt signifikante Gewinne erzielen. Die ICO-Welle ist aus seiner Sicht inzwischen verblasst und viele der damals prominenten Projekte sind nicht mehr vorhanden.

Innovative Projekte – zumeist, aber nicht notwendigerweise Projekte im Umfeld der Blockchain-Technologie, finanzieren sich laut Schildt oftmals nicht mehr traditionell über Unternehmensanteile, sondern über einen Coin, mit dem Investoren sich beteiligen und gleichzeitig am Erfolg eines Projekts partizipieren können.

Oft dienen diese Coins auch dazu, um Mitarbeiter, Kunden, Nutzer oder auch Kooperationspartner zu incentivieren. In einigen Fällen können die Coin- oder Tokenbesitzer Entscheidungen innerhalb des Projektes beeinflussen, indem sie Stimmrechte ausüben, erklärt Schildt.

Welche Altcoins sind für euch spannend?

„Wir befassen uns intensiv mit allen Kryptowährungen, die die Infrastruktur aller Blockchain-Anwendungen abbilden. Neben Ethereum und Cow Protocol ist auch Gnosis für uns interessant und in unserem Portfolio vertreten“, so Schildt.

Außerdem interessieren sich Schildt und sein Team für die folgenden Altcoins:

Uniswap ist eine führende dezentralisierte Börse (DEX). Sie ermöglicht den direkten Tausch zwischen zwei Token ohne die Einschaltung eines Handelsplatzes.

ist eine führende dezentralisierte Börse (DEX). Sie ermöglicht den direkten Tausch zwischen zwei Token ohne die Einschaltung eines Handelsplatzes. Ein weiteres Beispiel für einen attraktiven Utility-Token ist GRT (The Graph). The Graph ist ein Indexierungsprotokoll zur effizienten Organisation von Blockchain-Daten und wird oft auch als „Google der Blockchain“ bezeichnet.

The Graph ist ein Indexierungsprotokoll zur effizienten Organisation von Blockchain-Daten und wird oft auch als „Google der Blockchain“ bezeichnet. Aave ist neben Maker einer der größten Geldmärkte. Basierend auf dem Ethereum-Netzwerk ermöglicht das Protokoll Benutzern, Kryptowährungen zu verleihen und auszuleihen.

Worauf sollten Anleger beim Investieren in Altcoins unbedingt achten?

Für Schildt funktionieren Altcoin-Investments ähnlich wie Investments am Aktienmarkt: „Bei den großen, bekannten Werten, also den Blue Chips sind Überraschungen eher selten. Daher ist deren Volatilität im Vergleich zu Altcoins geringer.“

Je unbekannter Kryptowährungen sind, desto größer auch das Risiko, dass durch Fehlfunktionen oder einfach infolge gesunkener Nachfrage bei geringer Liquidität der Kurs einmal abstürzt.

Das sieht auch Max Shannon so. Altcoins neigen dazu, volatiler und weniger liquide als Bitcoin zu sein. Wenn Einzelhändler gemeinsam investieren, kann dies einen viel größeren Einfluss auf den Preis haben, der sich von den Fundamentaldaten oder jeglicher Rationalität löst.

„Verdächtige Zeichen, auf die man achten sollte, sind Werbung oder das Pumpen wenig bekannter Altcoins“, erklärt Shannon von Coinshares. Es ist aus Sicht des Experten besser, „sich auf diejenigen zu beziehen, die in Blogs und Podcasts mit tiefem technischem Wissen auftreten“.

Wo erhalten Anleger verlässliche Informationen über Altcoins und deren Potenzial?

Das Angebot an fundiertem Research zu alternativen Coins ist aus Schildts Sicht "sehr überschaubar". Daher ist Schildt und sein Team in den meisten Fällen darauf angewiesen, selbst Recherchen anzustellen, die Entwicklung der Token-Zahl, Bewegungen und Transaktionen nachzuvollziehen und auch das Whitepaper des Projektes zu lesen.

Max Shannon informiert sich unter anderem bei Datenanbietern wie Defi Llama oder Glassnode und Coinglass über Altcoins. Auch bei X, früher Twitter, beispielsweise bei den Accounts @jon_charb, @avizurlo, in Discord- oder in der Telegram-Gruppe Unfolded.Defi findet er Informationen über die neuesten Trends in dem Segment.

Was haltet ihr von Memecoin-Investments?

Als Meme-Coins werden Kryptowährungen bezeichnet, die keine wirkliche Funktion haben, sondern nur als Gimmick auf den Markt gebracht wurden – größtenteils in der Hoffnung, dass Kaufinteressenten gefunden werden, die den Kurs spekulativ in die Höhe treiben, erklärt Schildt.

Ihr Wert wird häufig durch soziale Medien und virale Marketingkampagnen beeinflusst, was zu extremen Preisschwankungen führen kann.

Da Meme-Coins oft keine echten Anwendungsfälle oder langfristige Perspektiven haben, sind sie anfällig für plötzliche Abstürze und können für Investoren hohe Verluste verursachen. Darüber hinaus sind sie oft mit einem hohen Risiko verbunden, da sie weniger reguliert sind und leichter Opfer von Marktmanipulationen oder Pump-and-Dump-Schemata werden können.

Ein Beispiel für einen Memecoin ist laut Max Shannon „Dogwifhat“. Dieses Meme zeigt ganz einfach einen Hund mit Hut. Es gewann laut Shannon an Popularität wegen seiner Einfachheit, seines Humors und der Vielzahl von Variationen, die es auf Social-Media-Plattformen inspirierte.

Wie wahrscheinlich ist eine Rallye bei Altcoins und wovon hängt diese ab?

Max Shannon, Research Analyst bei Coinshares

„Einzelne Altcoin-Läufe basieren oft auf Meme-Erzählungen und Community-Beteiligung oder 'Witzen' aus der Community heraus“, erklärt Shannon.

Der breitere Altcoin-Lauf korreliert laut Shannon stark mit dem Bitcoin-Preis. Darüber hinaus könnte die Rotation in Altcoins aus seiner Sicht aus einer mentalen Barriere resultieren, die darin besteht, „lieber nicht in den Bitcoin nahe am oder am Allzeithoch zu investieren, und daher nach Renditen an anderer Stelle zu suchen“.

„Die Krypto-Märkte gehorchen in der Regel nicht den üblichen Metriken des klassischen Kapitalmarkts“, erklärt Schildt. Daher sind Vorhersagen in diesem Bereich schwieriger. Insgesamt sieht Schildt aber „eindeutig eine zunehmende Verbreitung und Nutzung der Blockchain-Technologie“.

Wir sind überzeugt, dass die Technologie enormes Potenzial hat und dass der Wert vieler der heute schon vorhandenen Coins und Token davon spürbar profitieren wird. Diese Entwicklung werde in Wellen verlaufen, so Schildt.

Das aktuelle Marktsentiment schätzen Schildt und sein Team als sehr positiv ein, „sodass wir für die kommenden sechs bis 18 Monate sehr positiv gestimmt sind“.