Alte Bekannte Schroder Property mit Kapitalchef

Chris Ludlam ist ab sofort Immobilien-Kapitalchef bei Schroder Property. In dieser neu geschaffenen Position ist er vor allem für die Kapitalbeschaffung verantwortlich. Außerdem soll er das Neugeschäft sowie Partnerschaften und Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) ausbauen. Ihm unterstehen die Teams für Kundenmanagement und Reporting, Investorenservices und Fondsentwicklung. Er berichtet an Duncan Owen, Immobilienchef der Gesellschaft, den er bereits aus seiner Zeit bei Invista Real Estate kennt. Ludlam wird auch Mitglied der europäischen Geschäftsführung von Schroders.Zuletzt arbeitete Ludlam bei den europäischen Immobilienverwaltern AEW Europe und Greenoak Real Estate, wo er jeweils in ähnlichen Positionen tätig war. Begonnen hat er seine Karriere bei Baring Brothers (heute ING). Außerdem hat er für die Bank of America Merrill Lynch, DTZ und Natixis gearbeitet.