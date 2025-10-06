DAS INVESTMENT: Herr Bohn, schauen wir auf das aktuelle Geschäftsjahr. Wo steht die ALH-Gruppe und werden Sie die angepeilten Ziele erreichen?

Christoph Bohn: Ich kann eine durchaus positive Zwischenbilanz ziehen. Sowohl unser Lebensversicherungsgeschäft beim laufenden Beitrag entwickelt sich sehr überzeugend als auch beim Einmalbeitrag, wo sich die Situation aufgrund der veränderten Zinsentwicklung deutlich verbessert hat. In der Krankenversicherung verzeichnen wir ebenfalls in allen Geschäftsbereichen eine erfreuliche Entwicklung. Insgesamt bewegen wir uns auf Kurs zur Planerfüllung.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gestaltet sich derzeit eher schwierig. Wie bewerten Sie die Aussichten für die längere Frist?

Bohn: Als Maklerversicherer haben wir traditionell eine hohe Anzahl an Selbstständigen oder leitenden Angestellten unter unseren Kunden und bemerken so naturgemäß die konjunkturellen Schwankungen. Wie die gesamte Branche spüren auch wir die Auswirkungen im Kundenverhalten.

Besonders deutlich wird dies in der betrieblichen Altersversorgung und der betrieblichen Krankenversicherung (bkV). Hier agieren Unternehmen je nach ihrer wirtschaftlichen Situation in verschiedenen Branchen bereits verhaltener bei Neuabschlüssen.

Diese Entwicklung bereitet mir durchaus Sorgen mit Blick auf das Jahr 2026. Die entscheidende Frage lautet: Gelingt der angekündigte wirtschaftliche Turnaround? Das wäre natürlich wünschenswert, aber wir beobachten noch abwartend, wie die angekündigten politischen Maßnahmen tatsächlich greifen werden.

Im Lebensversicherungsbereich startet gerade erst eine Kommission, um die drängenden Probleme der Altersversorgung zu lösen. In der Krankenversicherung sehen wir eine ähnliche Entwicklung: Die staatlichen Zuschüsse müssen voraussichtlich weiter ansteigen, aber auch hier stellt sich die fundamentale Frage nach dem Zukunftsmodell des Systems.

Wenn Sie politischer Entscheidungsträger wären, wie würden Sie Reformen der Sozialversicherung und der geförderten privaten Altersvorsorge gestalten?

Bohn: Das zentrale Kriterium wäre für mich, Geschwindigkeit zu gewinnen. Wir müssen uns fragen, wie wir bestimmte strukturelle Probleme möglichst zügig angehen können. Im Bereich der privaten Altersversorge haben bereits 2023 und 2024 Kommissionen verschiedene Modelle entwickelt und durchdacht.

Der entscheidende Punkt ist die Sicherstellung eines lebenslangen Einkommens – genau dafür steht die Lebensversicherung. Ein weit verbreiteter Trugschluss besteht darin anzunehmen, man benötige im Alter weniger finanzielle Mittel, weil man vermeintlich weniger aktiv sei. Tatsächlich ist häufig das Gegenteil der Fall: Mit zunehmendem Alter steigen die Ausgaben, insbesondere durch Pflegekosten und gesundheitliche Aufwendungen.

Die Frage ist, welche Produkte dafür die richtigen sind. Wenn ich entscheiden könnte, würde ich Produkte mit deutlich höherer Flexibilität zulassen, etwa mit einem Garantieniveau von 80 Prozent, um dadurch höhere Renditen zu ermöglichen. Die häufig kritisierte Riester-Rente scheitert primär am überbordenden Verwaltungsaufwand. Dabei könnte man sie relativ zügig vereinfachen und mit angepassten Garantieniveaus an den Markt bringen.

Ähnliches gilt für den Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Das diskutierte Sozialpartnermodell ist durchaus sinnvoll, ebenso wie die Ansätze des Betriebsrentenstärkungsgesetzes 2.0. Auch hier gäbe es bereits Lösungen außerhalb des Sozialpartnermodells, die man sofort implementieren könnte. Zentrale Punkte wären die Flexibilisierung von Garantien und der Rentenauszahlungsphase. Mit einem Opt-out-Modell könnte man die Quote derjenigen, die eine bAV haben, von derzeit knapp 50 Prozent deutlich erhöhen.

In einem anderen Interview haben Sie in diesem Jahr auch dringend Reformen in der gesetzlichen Rente und Pflege angemahnt. Was stellen Sie sich hier konkret vor?

Bohn: In der gesetzlichen Rentenversicherung benötigen wir zwingend eine zusätzliche private, kapitalgedeckte Komponente. Wenn heute bereits 25 Prozent des Staatshaushaltes als Zuschüsse in die gesetzliche Rentenversicherung fließen, ist diese Entwicklung langfristig nicht fortsetzbar. Wir müssen an verschiedenen Parametern drehen: Ist es die Lebensarbeitszeit, die Beitragshöhe oder andere Stellschrauben? Diese Frage müsste systematisch analysiert werden.

Entscheidend ist, wen diese Reformen betreffen. Menschen, die heute 55 Jahre alt sind, können realistischerweise nicht mehr viel für ihre Altersvorsorge tun. Die Babyboomer-Generation verfügt in der Regel über eine ausreichende Altersversorgung. Problematisch wird es für die nachfolgenden Generationen. Für diese muss ein System etabliert werden, das mindestens 20 Jahre Vorlaufzeit hat, und diesen Menschen müssen wir entsprechende Produktmöglichkeiten anbieten.

Bei der sozialen Pflegeversicherung liegt das Problem in der weit verbreiteten Fehleinschätzung, diese sei eine Vollkasko-Absicherung. Auch hier benötigen wir Zusatzprodukte, und zwar kapitalgedeckte Lösungen, um die zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen.

Solch eine Lösung ist die Pflegerentenversicherung, die aber praktisch am Markt gescheitert ist, weil sie zu teuer ist. Existieren adäquate andere Produkte oder sehen Sie hier Nachholbedarf?

Bohn: Die aktuellen Kalkulationen zeigen bereits das reale Risiko und den tatsächlichen Absicherungsbedarf auf. Die Preise sind nicht willkürlich hoch angesetzt, sondern spiegeln die versicherungsmathematischen Realitäten wider. Die Frage ist, inwieweit zusätzliche Pflegeversicherungen staatlich bezuschusst werden könnten und welche Förderung möglich ist?

Dennoch müssen wir stärker in die Marktdurchdringung investieren. Wir haben hier definitiv Nachholbedarf, weil das Thema bisher nicht angemessen positioniert ist. Es braucht ein anderes Bewusstsein und eine andere Mentalität dafür, dass dieses Thema tatsächlich notwendig ist. Der entsprechende politische und gesellschaftliche Druck muss über die Öffentlichkeit und den Gesetzgeber entstehen.

Kommen wir zu Ihrem Unternehmen. Was ist die DNA Ihres Hauses im Vergleich zum Markt?

Bohn: Wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Wir haben keine Shareholder im klassischen Sinne, sondern unsere Mitglieder sind die Träger des Vereins und damit unser höchstes Gremium. Man könnte einwenden, das klinge wie bei einem Fußballverein, aber wir werden genauso streng bewertet wie jedes andere Unternehmen. Standard & Poor's hat uns gerade auf „A plus“ hochgestuft.

Laut einer Analyse sind die Versicherungsvereine in den vergangenen 25 Jahren am stärksten gewachsen. Das Vereinskonzept entspricht der ursprünglichen DNA einer Versicherung: Wir sind gemeinsam organisiert und helfen uns gegenseitig.

Zudem sind wir seit sehr langer Zeit im Maklermarkt tätig und verstehen daher die spezifischen Belange und Anforderungen unser Vertriebspartner sehr gut. Dabei werden wir, obwohl wir der fünftgrößte Lebensversicherer in Deutschland sind, nicht so wahrgenommen wie andere Häuser. Wir sind nicht das Unternehmen, das vor der Tagesschau wirbt und schwerpunktmäßig Direktvertrieb über Vergleichsportale betreibt.

Einige Experten prognostizieren das Ende von Direktanbindungen und viele Makler beklagen sich darüber, dass sie nur noch das niedrigste Service-Level bekommen. Wie ist das bei der ALH?

Bohn: Ein generelles Ende sehe ich nicht. Wir schauen uns natürlich Vertriebspartner an, die uns regelmäßig Anfragen stellen – oft geht es um Risikobeurteilungen. Makler, von denen wir aber kein Geschäft bekommen, rutschen wie bei anderen auch, in der Priorität nach hinten. Es werden Gespräche geführt, und gegebenenfalls verabschiedet man sich auch von dem einen oder anderen. Das will ich nicht ausschließen.

Sie haben vor zwei Jahren als einer der ersten Gesellschaften den Exklusivvertrieb praktisch abgeschafft. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Bohn: Die Erfahrungen sind durchweg positiv. Man muss allerdings sehen, dass unser Exklusivvertrieb immer sehr kompakt war – etwa 200 angebundene Partner. Das ist nicht vergleichbar mit den großen Strukturvertrieben anderer Anbieter.

Mit diesen Partnern entstanden zunehmend Diskussionen über die künftige Ausrichtung. Wir haben dann das Konstrukt entwickelt, sie in Richtung Mehrfachagenten zu führen und dafür eine spezielle Unterstützung im Background zu bieten, ähnlich wie ein Pooler einen organisatorischen Rahmen schafft.

Das funktioniert sehr gut. Wir erhalten weiterhin Geschäft von diesen Partnern. Gleichzeitig stellen wir fest, dass dieses Modell offenbar sehr attraktiv ist, denn wir bekommen sehr viele Anfragen von anderen Unternehmen, wie wir es umgesetzt haben. Der Markt verändert sich, weil es für viele schwierig wird, ihre Ausschließlichkeitsorganisation in der bisherigen Form fortzuführen.

Derzeit rollt eine Fusionswelle über den Versicherungsmarkt. Wie stellt sich Ihr Unternehmen strategisch auf, um wettbewerbsfähig zu bleiben und nicht zum Übernahmekandidaten zu werden?

Bohn: Wir müssen keine Fusion eingehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Davon bin ich fest überzeugt. Fusionen sind Ausdruck eines gewissen Bereinigungseffekts am Markt, der verschiedene Ursachen hat. Teilweise wird er durch die überbordende Regulatorik getrieben, sodass einzelne Häuser die Anforderungen nicht mehr bewältigen können. Es gibt aber möglicherweise auch andere Gründe.

Unsere Position ist grundsätzlich: Wir halten die Augen offen und schauen, ob es einen Partner gibt, der zu uns passt. Aber eine solche Konstellation müsste so gestaltet sein, dass wir weiterhin im Fahrersitz bleiben.

Ihre Sachversicherungssparte fährt einen Sanierungskurs. Ein Branchenkenner sagte mir, sie sei zu klein, um sie zu halten, aber zu groß, um sie sterben zu lassen. Teilen Sie diese Einschätzung?

Bohn: Die Sachversicherung ist für uns ein interessanter Geschäftsbereich. Wir haben definitiv nicht vor, uns von der Sachversicherung zu trennen. Aber es ist ein Thema, bei dem wir durchaus schauen, wie man diese Säule im Zusammenhang mit den anderen vergrößern könnte.

Welche vertrieblichen Schwerpunkte und produktseitige Neueinführungen planen Sie für das kommende Jahr?

Bohn: Wir verfügen auf der Produktseite über eine große Bandbreite mit der wir alle relevanten Bereiche bedienen können. Wir überprüfen dennoch das Portfolio kontinuierlich, zum Beispiel wie bestimmte Produktzuschnitte in der Arbeitskraftabsicherung optimiert werden können.

In der Krankenversicherung haben wir derzeit einen sehr erfolgreichen Tarif im Vollversicherungsbereich bereits über 35 Jahre am Markt. Da entwickelt man nicht jeden Tag etwas Neues, denn dann würden die Kundengruppen zu klein werden, was auch nicht unserer Philosophie entspricht.

Im Bereich der (bKV) sehe ich uns als Produktinnovator im Markt. Wir waren die Ersten mit Budget-Tarifen, haben jetzt im Pflegebereich das Angebot „Feel-Care“, womit Mitarbeitende über die bKV bei der Pflege Angehöriger unterstützt werden. Weitere Veränderungen in diesem Bereich würde ich nicht ausschließen.

Aus Altersgründen wird mittelfristig ein Wechsel in der Konzernleitung anstehen. Gibt es bereits Überlegungen zu Ihrer Nachfolge?

Bohn: Das dauert noch einige Zeit. Außerdem ist das nicht meine Aufgabe im engeren Sinne. Ich werde sicherlich gefragt und bringe meine Meinung ein, aber die Bestellung des Vorstandes ist Angelegenheit des Aufsichtsrats. Die Zusammenarbeit der Gremien ist entsprechend geregelt und ich würde mich hüten, dazu ein öffentliches Statement abzugeben.

Frank Kettnaker hat als Vertriebsvorstand eine Ära geprägt. Die Nachfolgeregelung verlief angeblich nicht reibungslos. Stimmt es, dass Alexandra Markovic-Sobau Vertriebsvorständin werden sollte und nicht Christian Pape?

Bohn: Das ist nicht richtig, sonst wäre es so gekommen. Wir haben ein sehr positives Verhältnis zu Frau Markovic-Sobau und der Wechsel ist im besten Einvernehmen erfolgt. Letztendlich ist es aber nicht meine Entscheidung, sondern die des Aufsichtsrates, zu deren Bewertungskriterien ich nichts sagen kann.

Sie gilt als außergewöhnliches Talent und weibliche Vorstände sind weiterhin rar. Ist ihr Abgang zur Signal Iduna nicht ein herber Verlust für das Unternehmen?

Bohn: Ich habe sehr gerne mit Frau Markovic-Sobau zusammengearbeitet, und es wäre schön gewesen, wenn sie geblieben wäre. Andererseits ist es meine Philosophie, andere Chancen zu nutzen, wenn sie sich bieten. Ich bin deshalb nicht böse, wir haben weiterhin Kontakt.

Haben Sie bewusst jemanden gesucht, der sich von der Persönlichkeit her von Frank Kettnaker unterscheidet?

Bohn: Sie finden niemanden, der so ist wie Frank Kettnaker. Ich habe eine besondere Beziehung zu ihm, wir haben im Februar 2007 gemeinsam angefangen, und seitdem geht es aufwärts mit dem Unternehmen. Persönlich ist es bedauerlich, dass er ausscheidet, aber das ist eine notwendige Veränderung.

Bei solchen Auswahlprozessen ist für mich als Vorstandsvorsitzender entscheidend, wie gut Menschen ins Team passen. Bei Christian Pape ist das mit Sicherheit der Fall, genauso wie bei Alexander Mayer, der ebenfalls relativ neu ist. Mit Christian Pape haben wir einen jungen Kollegen mit gut 40 Jahren im Vorstand, der mit einem anderen Blick auf das Unternehmen schaut. Das hat Vorteile. Er bringt andere Erfahrungen mit, ist stärker im Bereich Omni-Channel positioniert.

Wir haben bewusst, auf Anregung von Frank Kettnaker, eine Übergangsphase gestaltet. Wichtige Themen wie Vertriebspartnerschaften sind nicht nur technische, sondern auch persönliche Beziehungen. Deshalb wollen wir überall eine gute Übergabe gewährleisten. Solche Wechsel sehe ich nicht als problematisch an.

Wie managen Sie als Chef eines Gleichordnungskonzerns die beiden Standorte Oberursel und Stuttgart parallel?

Bohn: Für mich ist das Normalität. Wir haben in den vergangenen Jahren massiv investiert, um die Standorte zusammenzuführen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter mit Doppelarbeitsverträgen, die mal an diesem, mal an jenem Standort arbeiten. Die Zuständigkeiten zwischen den Standorten sind dabei klar geregelt.

Stuttgart ist naturgemäß stark ein Krankensparten-Standort, die meisten übergreifenden Funktionen sind hier in Oberursel bei Frankfurt angesiedelt, teilweise aber auch mit Stuttgarter Mitarbeitern, die sich austauschen oder wechseln.

Wenn ursprünglich verschiedene Häuser mit eigener Identität existieren, dauert es lange, bis man zusammenkommt. Normalerweise braucht man zwei oder drei Mitarbeitergenerationen, bis das richtig funktioniert. Dass wir viel unternommen haben, zeigt sich auch in unseren regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen. Für mich ist das kein operatives Thema mehr, das besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Wo steht Ihr Unternehmen beim Einsatz von KI in den operativen Prozessen?

Bohn: Wie alle anderen haben wir mehrere MVPs (Minimum Viable Products) mit KI entwickelt oder sind teilweise bereits in der Einführung. Wir testen gerade einen generellen Rollout von Chat GPT Enterprise in bestimmten Arbeitsgruppen, wo es bei spezifischen Aufgaben hilft.

Dezidiert setzen wir KI im BU-Bereich bei der Risikovoranfrage und bei der Leistungsbearbeitung ein. In der betrieblichen Altersversorgung nutzen wir KI bei der Antragsbearbeitung, besonders bei Massenthemen. Aktuell befinden wir uns in einem Pilotprojekt für einen Chatbot.

Haben Sie eine Agenda für solche Themen, die festlegt, wo das Unternehmen langfristig stehen soll?

Bohn: Ich würde es für falsch halten, einen isolierten KI-Plan zu haben, weil KI nicht alles ist und auch in den nächsten fünf Jahren nicht alles sein wird. Wir entwickeln gerade einen Zehn-Jahres-Plan, den wir mit dem Aufsichtsrat besprechen werden. Dabei geht es um größere Veränderungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsbemühungen, zu denen auch KI gehört.

Ich habe nicht den Plan, in drei Jahren in bestimmten Abteilungen überall KI einzusetzen. Das halte ich nicht für klug. Wir sammeln Erfahrungen: Wo macht es wirklich Sinn, wo funktioniert es, wo nicht? Man muss aufpassen, KI nicht in Bereichen einzusetzen, wo man erhöhten Aufwand oder sogar Zeitverluste hat, weil vorher Streamline-Prozesse oder Algorithmen eingesetzt wurden.

Ist KI ein Instrument, das eher Mitarbeiter entlastet oder Positionen substituiert?

Bohn: Digitalisierung und KI-Einsatz sind insofern ein Glück, weil sie uns helfen, die Demografieproblematik abzufedern. Am Anfang gab es Panik bei Betriebsräten und in der öffentlichen Diskussion über massiven Personalabbau durch Digitalisierung. Ich glaube, das ergänzt sich: Dort, wo man Effizienzgewinne durch Digitalisierung und KI hat, stellt sich die Frage, wie viele Menschen man noch braucht oder bekommt.

An ihren Standorten wie Frankfurt ist die Konkurrenz um Fachkräfte sehr groß. Wie gewinnen Sie insbesondere junge Menschen für die ALH?

Wir hatten im vergangenen Jahr etwa 300 Neueinstellungen bei rund 3.000 Mitarbeitern. Durch flexible Lösungen, besonders beim Homeoffice, gelingt es uns, Mitarbeiter zu gewinnen, die nicht standortgebunden sind.

Der Bewerbungsprozess ist deutlich anspruchsvoller und der Betreuungsaufwand viel intensiver geworden als früher. Damals setzte man eine Anzeige in die Zeitung – heute muss man über alle Kanäle kommunizieren. Wir nutzen sogar eine Art „Tinder für Bewerber“.

Christoph Bohn (l.) im Gespräch mit DAS INVESTMENT-Redakteur

Bastian Hebbeln, @ Robertino Kutlaca

Ein großer Schwerpunkt ist das duale Studium. Darüber bekommen wir hervorragende Kandidaten, die das Unternehmen kennenlernen, unsere Unternehmenskultur schätzen und in der Regel alle bleiben. Sie haben durch das Studium einen anderen Level und sind für die vielen technischen und digitalen Herausforderungen gut gerüstet.

Über den Interviewten:



Christoph Bohn, geboren 1968, startete seine Karriere 1989 im Gerling-Konzern, wo er bis 2007 verschiedene Führungspositionen bekleidete, zuletzt als Geschäftsführer der Gerling Gesellschaft für IT-Dienstleistungen. Ab 2007 wurde er Mitglied der Vorstände bei Alte Leipziger und Hallesche Krankenversicherung. Ab 2010 war er zudem im Vorstand der Alte Leipziger Holding AG. 2018 übernahm Bohn den Vorstandsvorsitz der ALH-Gruppe, den er bis heute innehat.