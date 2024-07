Jochen Kriegmeier ist neuer Vorstand bei der Alte Leipziger Lebensversicherung und der Hallesche Krankenversicherung (ALH-Gruppe). Seinen Posten trat er bereits zum 1. Juli an, wie das Unternehmen gestern bekannt gab.

Neues Ressort für Digitalisierung und KI

Der 54-Jährige verantwortet im Vorstand die Themen Digitalisierung, KI und Serviceprozesse. Zur Neugründung dieses Ressorts schreibt der Konzern: „Das harmonische Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Themenfelder wird für den Erfolg von Versicherungsgesellschaften in der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Deshalb werden diese erstmals in einem Verantwortungsbereich gebündelt und von Jochen Kriegmeier verantwortet.“

Nach Stationen als Vorstandsmitglied bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften war der in St. Gallen promovierte Wirtschaftswissenschaftler Kriegmeier zuletzt als „Executive Partner“ beim IT-Unternehmen IBM für Versicherungskunden tätig. In dieser Funktion war er unter anderem mit Strategieentwicklung, Geschäftsprozessoptimierungen und mit der Transformationsberatung und -begleitung in Digitalisierungsfragen inklusive KI befasst.