Nachfolge von Voit und Weigand fix Alte Leipziger holt neue Leiterin für Privatkundengeschäft

Detlef Voit und Thomas Weigand verabschieden sich in den Ruhestand. Doch die Alte Leipziger hat die Posten schon wieder besetzt.

Nadine Beeckmann: Sie leitet seit Anfang Dezember das Privatkundengeschäft bei der Alten Leipziger Leben.

Es gibt einen Generationswechsel bei der Alte Leipziger Leben. Seit Anfang Dezember leitet Nadine Beeckmann das Privatkundengeschäft der Versicherung und tritt damit in die Fußstapfen von Detlef Voit, der zusammen mit seinem Stellvertreter und Prokuristen Thomas Weigand in den Ruhestand geht. Beide waren über 48 Jahre bei der Alte Leipziger Leben beschäftigt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Oliver Ebel wird als Leiter des Bereichs Antrag und Bestand Voits Nachfolge antreten. Nadine Beeckmann, Diplom-Wirtschaftsmathematikerin und Aktuarin (DAV), war zuvor bei der Generali Deutschland tätig, wo sie zuletzt für die betriebliche Altersversorgung (bAV) im Maklergeschäft verantwortlich war. Der Vorstand der Alte Leipziger Leben, Jürgen Bierbaum, betont, dass Beeckmann eine „überaus kompetente und erfahrene Leiterin“ sei und dass man sich darauf freue, das Privatkundengeschäft unter ihrer Führung weiterzuentwickeln und zukunftssicher aufzustellen.