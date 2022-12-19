Nachfolge von Voit und Weigand fix Alte Leipziger holt neue Leiterin für Privatkundengeschäft
Es gibt einen Generationswechsel bei der Alte Leipziger Leben. Seit Anfang Dezember leitet Nadine Beeckmann das Privatkundengeschäft der Versicherung und tritt damit in die Fußstapfen von Detlef Voit, der zusammen mit seinem Stellvertreter und Prokuristen Thomas Weigand in den Ruhestand geht. Beide waren über 48 Jahre bei der Alte Leipziger Leben beschäftigt.
Oliver Ebel wird als Leiter des Bereichs Antrag und Bestand Voits Nachfolge antreten. Nadine Beeckmann, Diplom-Wirtschaftsmathematikerin und Aktuarin (DAV), war zuvor bei der Generali Deutschland tätig, wo sie zuletzt für die betriebliche Altersversorgung (bAV) im Maklergeschäft verantwortlich war. Der Vorstand der Alte Leipziger Leben, Jürgen Bierbaum, betont, dass Beeckmann eine „überaus kompetente und erfahrene Leiterin“ sei und dass man sich darauf freue, das Privatkundengeschäft unter ihrer Führung weiterzuentwickeln und zukunftssicher aufzustellen.