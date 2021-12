Alte Leipziger liegt zweimal vorn MLP zeichnet beliebteste Produktpartner aus

Der in Wiesloch ansässige Finanzvertrieb MLP hat erneut die beliebtesten Produktpartner mit Awards gekürt. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Immobilienvermittlung bei MLP wurden erstmals auch Awards für dieses Segment vergeben, berichtet das Unternehmen. „Produktpartner durchlaufen bei MLP einen umfangreichen qualitätsgesicherten Auswahlprozess. Mit der Award-Vergabe erkennen wir besondere Stärken von einzelnen Anbietern an“, kommentiert MLP-Produktvorstand Manfred Bauer die Award-Vergabe, die sich auf die Bereiche Partner, Service und Investment erstreckt.

Im Rahmen der in den Monaten Juli bis September 2018 unter rund 1.000 Beratern und 1.800 Kunden durchgeführten Befragung unter 57 Gesellschaften wurden folgende Sieger ermittelt:

MLP Partner Awards

In der Kategorie „Vorsorge“ ging die Auszeichnung an die Alte Leipziger, auf den Plätzen zwei und drei folgen die Allianz und die Ideal Versicherung. Im Bereich „Krankenversicherung“ belegt die Hallesche Platz eins, gefolgt von Allianz und Universa. Unter den Sachversicherern schnitt die Concordia am besten ab, die Plätze zwei und drei gingen an Barmenia und Janitos. Der erstmals vergebene Award für das Immobiliensegment ging an Pro Urban, Rang zwei teilen sich Stadtbau Wohnprojekte und Domicil.



MLP Service Awards

Auch hier belegt die Alte Leipziger im Bereich „Vorsorge“ den Spitzenplatz, gefolgt von Standard Life und Allianz. Im Segment „Krankenversicherung“ liegt die Barmenia auf Rang eins, es folgen Universa und Inter. Eine sehr gute Servicequalität bescheinigen die Umfrageteilnehmer im Bereich „Sachversicherungen“ ebenfalls der Barmenia, die Plätze zwei und drei belegen Concordia und Verti. Im Immobilienbereich schnitten Pro Urban und Stadtbau Wohnprojekte am besten ab, gefolgt von Erl-Bau.