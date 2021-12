Michael Reinelt Alte Leipziger mit neuem bAV-Chef

Michael Reinelt tritt zum 1. Juli in den Vorstand der Alte Leipziger Pensionskasse und der Alte Leipziger Pensionsfonds ein. Er löst Peter Seng ab, der nach 17-jähriger Tätigkeit für die Versicherungsgruppe in den Ruhestand geht.



Reinelt ist auch neuer Geschäftsführer von Alte Leipziger Treuhand und Alte Leipziger Pensionsmanagement. Außerdem leitet der 51-Jährige den Zentralbereich Betriebliche Altersversorgung (bAV).



Reinelt war bis Ende 2020 in verschiedenen Führungsfunktionen in der bAV bei der Generali Deutschland tätig, unter anderem als Mitglied der Vorstände der Generali Deutschland Pensionskasse und der Generali Pensionsfonds.