Tersi folgt auf Waldschmidt Alte Leipziger mit neuem Vorstand
Nach mehr als 30 Jahren bei der Alte Leipziger Versicherung wechselt der Vorstand Sven Waldschmidt (62) zum 31. Dezember in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Marcus Tersi (49), der derzeit den Zentralbereich Unternehmensplanung, Controlling und Risikosteuerung der Alte Leipziger Lebensversicherung und Hallesche Krankenversicherung leitet. Gemeinsam mit dem Vorstand Kai Waldmann soll Tersi künftig die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantworten.
Waldschmidt kam 1992 zum Unternehmen. Seit 2006 verantwortete er im Vorstand die Sach- und Unfallversicherungen. Zunächst waren die Vertrags- und Schadenservicebereiche seinem Ressort zugeordnet. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2012 verantwortete er das Gewerbegeschäft, die Rückversicherung sowie die Kunden- und Schadenserviceeinheit. Auch der Bereich Prozesse und Systeme lag durchgängig in seiner Verantwortung.
Tersi ist seit November 2007 Zentralbereichsleiter Strategie-/Unternehmensplanung/Controlling bei der Alte Leipziger.