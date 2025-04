Neuaufstellung im Vorstand der Alte Oldenburger Krankenversicherungsgruppe: Dietrich Vieregge wird zum 1. Juli des Jahres zum Vorstandsvorsitzenden befördert. Der bisherige Chef des Unternehmens, Manfred Schnieders, geht in den Ruhstand. IT-Experte Stefan Stührmann rückt auf und wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Vorstandsmitglied des PKV-Anbieters bestellt.

Vieregge wird im Vorstand auf den Chefposten befördert

Vieregge begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2002 bei den VGH Versicherungen. Seit dem Jahr 2010 ist der heute 50-Jährige bei der Alte Oldenburger als Prokurist und seit dem Jahr 2017 als Vorstandsmitglied für den Versicherungsbetrieb verantwortlich.

„Mit Dr. Dietrich Vieregge haben wir einen Vorstandsvorsitzenden ernannt, der wie sein Vorgänger über eine hohe Fachkompetenz verfügt und einen kooperativen Führungsstil lebt. Wir sind davon überzeugt, dass die Alte Oldenburger Krankenversicherungsgruppe auch mit dem neuen Vorsitzenden und seinem Team zukunftssicher aufgestellt ist (...)“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Knemeyer.

Neues, drittes Vorstandsmitglied ist IT-Spezialist

Stührmann ist bereits seit seiner Ausbildung bei der Krankenversicherungsgruppe tätig. Im August 2023 wurde der 41-Jährige zum Generalbevollmächtigten ernannt. Als Leiter der IT-Anwendungsintegration habe er in den vergangenen Jahren wegweisende Projekte zur Digitalisierung und Optimierung des Versicherungsbetriebs verantwortet. „Digitalisierung wird in allen Bereichen immer wichtiger und ist essenziell, um ein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen“, so Knemeyer. Mit Stührmann könne man eine starke IT-Expertise im Vorstandsteam etablieren.

Schnieders kam zu Beginn des Jahres 2012 zur Alte Oldenburger. Er zeichnete dabei zunächst für die IT und das Vertriebsressort im Vorstand verantwortlich. Ab dem Jahr 2013 erfolgte die Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden in allen Unternehmen und des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit der Gruppe. Seitdem verantwortet er auch die Kapitalanlageverwaltung sowie die Stabsbereiche im Vorstand. Da die Krankenversicherungsgruppe unter dem Dach der VGH angesiedelt ist, hatte Schnieders in den vergangenen Jahren auch entsprechende Mandate in den Vorständen der VGH.

Über die Alte Oldenburger:

Die Krankenversicherungsgruppe besteht aus der Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG sowie deren Holdinggesellschaft Alte Oldenburger Beteiligungsgesellschaft AG. Sowohl die Alte Oldenburger als auch die zu den VGH-Versicherungen gehörende Provinzial Krankenversicherung sind hundertprozentige Töchter der Alte Oldenburger Beteiligungsgesellschaft und betreiben das operative Krankenversicherungsgeschäft.

Die Alte Oldenburger Krankenversicherung agiert als bundesweiter Maklerversicherer. Die Provinzial Krankenversicherung Hannover fungiert als regionaler Versicherer mit eigenem Außendienst und dem Vertrieb über die hauptberuflichen Vertretungen der VGH sowie die Sparkassen in Niedersachsen und Bremen. Die Alte Oldenburger Krankenversicherung erwirtschaftete 2024 286,7 Millionen Euro an gebuchten Bruttobeiträgen. Das Unternehmen hat rund 300 Mitarbeiter.