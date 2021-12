Christian Hilmes 26.09.2008 Lesedauer: 1 Minute

Alternative Alceda-Fonds für Landsbanki

Alceda Fund Management übernimmt die Auflage neuer Fonds für Landsbanki Kepler. Das teilte Harald Bareit heute mit. Er leitet das Vermögensverwaltungsgeschäft des isländischen Instituts in Frankfurt. Die Investmentbank will mit mehreren eigenen Produkten aus den Bereichen Alternative Investments und Absolute Return an den Markt kommen.