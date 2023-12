ANZEIGE

Geldpolitik gibt den Weg vor 2024: Das Jahr der Wende in alternativen Anlagestrategien

Herausfordernde Zeiten können gute Gelegenheiten bieten, um in alternative Anlagen zu investieren, sagt Stewart Bennett, Global Head of Alternatives bei Columbia Threadneedle Investments. Dafür braucht es in den kommenden Quartalen jedoch mehr Klarheit mit Blick auf makroökonomische Faktoren.