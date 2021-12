Alternative Anlagen Glänzende Aussichten für Erneuerbare Energien

Im Niedrigzinsumfeld liegen Alternative Investitionen im Trend. Hierzu zählen auch börsennotierte Anlagegesellschaften im Bereich Erneuerbare Energie mit ihren Asset-Portfolios, die unter anderem Windparks und Solarenergieanlagen beinhalten. Sie streben Erträge an, die stärker wachsen dürften als die Inflation.

An der Londoner Börse sind inzwischen sechs große Akteure im Bereich Erneuerbare Energie mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 2,8 Milliarden Pfund Sterling notiert. Sie erwirtschaften derzeit eine Rendite von 5,6 bis 6,7 Prozent und schütten in der Regel vierteljährliche Dividenden an Aktionäre aus.

Boom bei Erneuerbaren Energien

Die anhaltende Talfahrt der Öl- und Gaspreise bescherte dem Sektor zum Jahresanfang 2016 ein paar schwierige Monate. Doch die Erholung der Energiepreise und ein weiterer Rückgang der Erträge britischer Staatsanleihen lösten eine Wiederbelebung aus.

Die Erträge börsennotierter Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien sind seit 2013 vergleichbar mit dem FTSE All Share Index, weisen aber eine deutlich geringere Volatilität auf.

Außerdem ist die Korrelation zwischen Indizes börsennotierter Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien und dem FTSE All Share Index mit rund 0,2 relativ niedrig (1 entspricht einer vollständigen Korrelation). Dies zeigt die Vorteile einer Diversifizierung für einen Multi- Asset-Anleger, der nicht nur auf Aktien, sondern auch auf Gesellschaften im Bereich Erneuerbare Energien setzt.

Niedrige Installationskosten und schneller Technologiewandel

Wir von Kames Capital glauben, dass die Aussichten für Investments in Erneuerbare Energien glänzend sind. Die Installationskosten sind weiter rückläufig und die Technologie entwickelt sich rasch. Das gilt besonders für den Bereich der Energiespeicherung.

Besonders attraktiv sind Kapitalanlagegesellschaften aus dem Bereich Erneuerbare Energien für ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio. Sie überzeugen durch hohe Renditen mit einer robusten Dividendendeckung und durch Kapitalzuwächse, indem sie in Basiswerten anlegen, die ihrerseits stabile und vorhersehbare Ertragsströme generieren. In Kombination mit anderen Anlagen können sie die risikobereinigten Erträge des gesamten Portfolios verbessern.