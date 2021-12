Redaktion 12.01.2016 Aktualisiert am 29.01.2016 - 15:19 Uhr Lesedauer: 1 Minute

ANZEIGE

Alternative Beta mit Währungssicherung UBS listet drei neue Faktor-ETFs am XETRA-Segment der Deutschen Börse

Mit der heutigen Börsennotierung am XETRA-Segment der Deutschen Börse erweitert UBS Asset Management die hauseigene Alternative Beta ETF-Palette und bietet damit ein interessantes Angebot an währungsgesicherten Faktor-ETFs an. Investoren haben die Möglichkeit, an den Aktienmärkten der Eurozone und der USA systematisch die Renditequellen Volatility, Value, Yield und Quality zu erschließen und dabei auch von den Vorzügen einer Währungssicherung in Euro, Schweizer Franken, US-Dollar und Britischen Pfund zu profitieren.