Alternative Investments BSI-Sprecher Eric Romba: „Der Markt nimmt Fahrt auf“

: Die Verfahren zur Zulassung als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) haben lange gedauert und dauern weiter an. Ebenso die Vertriebsanzeigeverfahren. Das KAGB mit seiner neuen voll regulierten Welt ist sowohl für die Aufsicht als auch die Unternehmen eine Herausforderung rechtlicher, organisatorischer und finanzieller Art. Gut Ding braucht am Ende Weile.Wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Markt jetzt Fahrt aufnimmt. Und unsere Erwartung ist durchaus, dass es über die genannten geplanten AIFs weitere Produkte geben wird. Insbesondere bei Spezial-AIFs dürfte das der Fall sein.Deren Zulassungsverfahren ist leichter als im Publikumsbereich. Darüber hinaus sind ihre Platzierungen nicht in der Weise öffentlich wie im Publikumsbereich. Wir hören zudem, dass auch der Vertrieb starkes Interesse signalisiert.Die Spezial-AIFs richten sich an vermögende Privatpersonen, die in der Vergangenheit Gegenstand von sogenannten Private Placements waren – also vor allem an Versorgungswerke, Family Offices, Versicherungen und Vermögensverwalter.Diesen Schluss zu ziehen wäre sicherlich verfrüht. Die KVGs haben sich nur die Möglichkeit offen gelassen, Schiffsfonds in Zukunft als KVG auflegen zu können.Zwei Faktoren spielen bei der Spanne der Kosten sicherlich eine wichtige Rolle. Zum einen ist es die Größe des beantragenden Unternehmens. Wie viele Veränderungsprozesse muss ich einleiten und in welchen Strukturen umsetzen?Zum anderen spielt nach unserem Dafürhalten eine Rolle, ob ich bereits auf bestehende Systeme aufbauen konnte oder einer anderen Regulierung, etwa aus dem Kreditwesengesetz, unterliege.Nach unserer Kenntnis streben alle uns angeschlossenen Unternehmen eine eigene Zulassung an. Wir hoffen für alle, dass sie diese zügig bekommen. Das Thema der Service-KVG ist sicherlich interessant für Marktteilnehmer, die in ihrer bisherigen Rolle nicht Anbieter von Beteiligungen waren, sondern als Asset Manager nun KAGB-pflichtig wurden.