Alternative Investments Holz als Kapitalanlage – das gilt es zu beachten

Auch wenn das Jahr 2015 insgesamt für Aktien ein sehr gutes Jahr war, gab es zwischendurch doch immer wieder teils größere Einbrüche. Das als sicher geltende Gold konnte nur sehr selten den Erwartungen gerecht werden. Und dass bei Sparbüchern und Tagesgeldern nichts zu holen ist, wissen Anleger nun schon seit geraumer Zeit.. Das Investment sieht dabei meist wie folgt aus: Der Kunde schließt Investments mit dem anbietenden Unternehmen ab, indem es zunächst um die Neupflanzung auf Plantagen geht. Nach einer festgelegten Dauer (meist um die 20 Jahre) werden die Bäume verkauft und der Kunde partizipiert vom Verkaufserlös. In der Theorie klingt das sehr lohnend. Vergleichsweise günstige Jungbäume werden gepflanzt und später als teures Holz (etwa Teakholz) verkauft.Als krisensicher, sehr rentabel und besonders umweltfreundlich werden diese Investments verkauft.Es gibt keinerlei Garantien auf Rendite. Im schlimmsten Fall kann sogar ein Totalverlust entstehen. Denn man muss beachten: Die gepflanzten Bäume sind mehrere Jahrzehnte dem Wetter und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt.So kann ein Brand, Krieg oder Diebstahl die gesamte Geldanlage komplett vernichten. Auch werden die Bäume meist in Südamerika angepflanzt. Ein Kontinent, auf dem die Korruptionsrate nach wie vor sehr hoch ist. Diese Form der Anlage ist nur für Anleger geeignet, die sich des Risikos bewusst sind. Alle anderen sollten eher die Finger davon lassen.Diese unterliegen den üblichen Schwankungen der Anlageklasse. Sie bieten somit attraktive Renditechancen, sind aber wie alle anderen Rohstoffinvestments recht riskant. Somit sind sie ebenfalls für eher erfahrene Anleger geeignet, die sich in dieser Branche besser auskennen.Hier zeigen sich ebenfalls die typischen Vor- und Nachteile der Assetklasse. Durch die breite Diversifizierung eines Fonds werden allerdings die Risiken deutlich gemindert. Somit sind Fonds etwas für Sparer, die sich noch nicht lange im Markt auskennen und erst einmal einen Überblick gewinnen möchten. Doch bei allen Holzanlagen gilt: Sollten die Preise am Weltmarkt für Holz sinken, verlieren die Investments deutlich an Wert.