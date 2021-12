Christian Hilmes 26.11.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Alternative Investments Institutionelle setzen wieder auf Erneuerbare

Wasserkraft, Photovoltaik und Windenergie stehen bei institutionellen Investoren aktuell hoch im Kurs: 61 Prozent von ihnen wollen den Anteil an Erneuerbaren Energien in ihrem Gesamtportfolio in den nächsten drei Jahren erhöhen.