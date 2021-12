Alternative Investments „Sachwertanlagen brauchen Vergleich mit anderen Kapitalanlagen nicht zu scheuen“

Zum einen bieten Sachwerte eine gute Möglichkeit, stabile Cashflows auf einem attraktiven Zinsniveau zu erreichen. Zum anderen können insbesondere die Alternativen Investmentfonds selbst ihren Fremdkapitalanteil zu einem günstigen Zinssatz generieren, was wiederum den Anlegern entgegenkommt.Was den Markt der AIF betrifft, so muss man immer noch bedenken, dass die aktuell im Vertrieb befindlichen Produkte allesamt die ersten nach der Regulierung sind und sich wahrscheinlich noch einiges einspielen muss. Ziel für 2016 soll sein, dass wir als Branche einen Weg finden, die Anleger von der weiter verbesserten Produktqualität zu überzeugen. Außerdem müssen die Anbieter sich den Ansprüchen der Investoren stellen: So verwenden wir sehr viel Know-how darauf, künftige Produkte, gleich für welche Investoren, flexibler und fungibler zu strukturieren. Das wird in künftigen Märkten immer mehr nachgefragt werden.