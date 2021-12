Alternative Investments So viel Geld verwalten Hedge-Fonds weltweit

Da viele Hedge-Fonds unter anderem nach den heftigen Aktienmarktverlusten nach dem Brexit-Votum Ende Juni ihr Versprechen brachen, auch in Crash-Zeiten positive Renditen zu erzielen, verloren aber immer mehr Anleger die Geduld: Im Juli verzeichnen Hedge-Fonds nach Angaben des Informationsdienstes Evestments Nettomittelabflüsse von knapp 25,2 Milliarden US-Dollar.Die höchsten Abflüsse der Branche seit Februar 2009 bestätigen demnach einen Negativtrend: Im laufenden Jahr summieren sich die Abflüsse auf knapp 56 Milliarden US-Dollar. 2016 könnte das erst dritte Jahr in der Geschichte der Hedgefonds werden, in dem Anleger mehr Geld abziehen als neu anlegen, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung Evestments-Chefanalyst Peter Laurelli.