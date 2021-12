Altersarmut, Deutschlandrente & Co. Bert Rürup: „Freiwillige Altersvorsorge ist teuer und extrem kompliziert“

Bert Rürup hält nicht viel von Entscheidungsfreiheit – zumindest, wenn es um die Altersvorsorge geht. „Freiwillige Systeme können nie so effektiv sein wie obligatorische“, erklärt der Altersvorsorge-Experte und Namensvater der Rürup-Rente in seinem Vortrag auf der Versicherungsmesse DKM. Denn bei freiwilligen Systemen in der Versicherungswirtschaft greifen Selbstselektion-Effekte, die das System zu einem Sammelbecken schlechter Risiken werden lassen.

„Altersvorsorge ist eine Wette auf den eigenen Todeszeitpunkt“

Wie das funktioniert, erläutert Rürup am Beispiel der freiwilligen Altersvorsorge. Bei dieser Versicherungsart handele es sich um eine Art Wette auf den eigenen Todeszeitpunkt, erklärt der Rentenexperte. Wer besonders alt wird und mehr Rente bekommt, als er eingezahlt hat, stehe auf der Gewinner-, wer früh stirbt, auf der Verlierer-Seite. In einem großen Kollektiv gleichen sich die Risiken aus.