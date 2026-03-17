Verbraucherschützer und Gewerkschaften sind sich einig – der geplante Kostendeckel ist viel zu hoch. Aus Seiten der Versicherungswirtschaft sind die Interessen weniger eindeutig.

Aufgabe des 42 Mitglieder zählenden Finanzausschusses ist es, die ihm vom Plenum des Deutschen Bundestages überwiesenen Vorlagen zu beraten.

Mitte im parlamentarischen Verfahren zum Altersvorsorgereformgesetz fand am Dienstag (16. März) eine öffentliche Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags statt. Mit dem „Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge“ will die Bundesregierung nach eigener Aussage die „private Altersvorsorge revitalisieren“.

Dazu soll unter anderem ein neues renditeorientiertes Altersvorsorgedepot ohne Garantien als Nachfolger der Riester-Rente dienen. Angeboten werden sollen auch Garantieprodukte, bei denen Sparer zwischen 80 oder 100 Prozent Kapitalgarantie bei der Auszahlung wählen können.

Anhörung im Finanzausschuss mit zwei Lagern

Bereits gestern veröffentlichte der Bundestag online eine inhaltliche Zusammenfassung der Anhörung mit den Stellungnahmen der Sachverständigen, die auf Vorschlag der Fraktionen eingeladen worden. Tatsächlich handelt es sich dabei fast ausschließlich um Lobbyorganisationen.

In dem Textdokument heißt es: „Die von der Bundesregierung geplante Reform der privaten Altersvorsorge ist von der Finanzwirtschaft grundsätzlich begrüßt, von Verbraucherschützern und Gewerkschaften dagegen kritisiert worden. Besonders umstritten war der geplante Deckel für die Kosten, die Käufern von Finanzprodukten berechnet werden.“

Fondsverband befürwortet Gesetzesentwurf am meisten

Lob am Gesetzesvorhaben kam vor allem vom Bundesverband Investment und Asset Management (BVI). Der Verband bezeichnete den Entwurf als „epochalen Wandel“ und als wichtigen Schritt, um die Altersvorsorge zu stärken. Doch während der BVI in seiner Stellungnahme nur wenige Punkte nennt, die nachgebessert werden sollten, übten Vertreter anderer Organisationen teils massive Kritik.

So warb Die Deutsche Kreditwirtschaft, ein Zusammenschluss der Bankenverbände, dafür, den Kostendeckel von 1,5 Prozent der jährlichen Effektivkosten für Standardprodukte ganz aufzuheben. Da die Regierung selbst in ihrem Entwurf einen Rückgang der Kosten angesichts des Wettbewerbs erwarte, sei der Deckel nicht notwendig. Wie auch der BVI fordert Die Deutsche Kreditwirtschaft, den Zugang zur privaten Altersvorsorge auch für Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende zu öffnen, damit diese auch die Förderung erhalten könnten.

GDV erneuert seine Forderung nach Beratungsverzicht

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) kritisierte in seiner Stellungnahme nicht den Kostendeckel, sondern eine Benachteiligung der eigenen Branche gegenüber Banken und Neobrokern. Der Lobbyverband erneuerte seine Forderung nach einer Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht für Versicherer beim Vertrieb des Standardprodukts. Auszahlungspläne sollten laut GDV zudem mindestens bis zum Alter von 90 Jahren laufen, um Versorgungslücken im hohen Alter zu vermeiden.

Damit positionierte sich der Versicherer-Verband einmal mehr gegen die Interessen der Vertreterorganisationen der Vermittlerschaft. Diese wehren sich seit Monaten gegen einen aus ihrer Sicht zu niedrigen Kostendeckel und das Verbot der sogenannten Zillmerung (Verteilung der Abschlusskosten auf die ersten Vertragsjahre). Beides bedrohe die wirtschaftliche Existenz von Vermittlern. Das gelte umso mehr für die Abschaffung der Beratungspflicht bei einem Standardprodukt.

Warum wohl nur der BDV zur Sitzung eingeladen wurde

Vor allem der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) wies in letzter Zeit immer wieder darauf hin, dass ohne Beratung ein Qualitätsverlust und damit eine Gefahr für den Verbraucherschutz drohe. Doch der BVK saß als Vertreter für den Berufsstand der Vermittler, wie auch andere bekannte Verbände, im Finanzausschuss nicht mit am Tisch, dafür aber der Bundesverband Deutscher Vermögensberater (BDV).

Die Teilnahme erfolgte auf Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion. Der Interessenverein vertritt vor allem selbstständige Vermögensberater, die auf Provisionsbasis exklusiv für den öffentlich immer wieder in der Kritik stehenden Allfinanzvertrieb Deutsche Vermögensberatung (DVAG) tätig sind. Bekannt ist die traditionell große Nähe der DVAG zur Politik, auch durch finanzielle Zuwendungen. Unionspolitiker wie der langjährige EU-Abgeordnete Markus Ferber und Ex-Finanzminister Theo Waigel (beide CSU) sitzen im Beirat der DVAG.

AfW lobt BDV

Teilnehmer an der Sitzung des Finanzausschusses war der BDV-Vorsitzende Helge Lach. Er ist auch Vorstandsmitglied der DVAG. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung wies im Vorfeld der Ausschusssitzung auf die BDV-Teilnahme hin. Der Geschäftsführende Vorstand Norman Wirth sagte: „Es ist wichtig, dass die Perspektive der Vermittlerschaft im Finanzausschuss gehört wird. Wir begrüßen daher, dass der BDV diese Rolle übernimmt. Der AfW und der BDV stehen in engem fachlichen Austausch und vertreten in den zentralen Fragen der Altersvorsorgereform übereinstimmende Positionen.“

Das ist insofern bemerkenswert, als das der AfW vor allem Makler vertritt und stets die Unabhängigkeit seiner Mitglieder betont, ein zentraler Unterschied zum Geschäftsmodell der DVAG und ihrer Vermögensberater. Die wesentliche Gemeinsamkeit war stets der Kampf gegen ein Provisionsverbot oder andere diese Vergütung betreffende Regularien.

BDV-Stellungnahme: Beratungserhalt und Zillmerung im Fokus

Liest man die Stellungnahme des BDV, sieht man fraglos Überschneidungen zu den bekannten Positionen der Vermittlerverbände wie AfW und BVK. Das gilt vor allem für die Aufrechterhaltung der verpflichtenden Beratung und ihrer generellen Bedeutung. Ein Argument: Einfache, digitale Abschlüsse würden beim Thema Altersvorsorge nicht funktionieren. Direktversicherer, die Privatrenten kostengünstig online und ohne Beraternetz anbieten, gibt es laut BDV seit Jahrzehnten, doch liege ihr Marktanteil bei unter 5 Prozent.

Fast alle privaten Rentenversicherungen seien demnach mit Unterstützung eines persönlichen Beraters zustande gekommen. Diese gelte auch für die rund 16 Millionen Riester-Verträge. „Auch beim Standardprodukt sollte deshalb Beratung der Normalfall sein, damit den Menschen die Option einer lebenslangen Rente zumindest näher gebracht wird“, heißt es in der Stellungnahme.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt des BDV ist das Zillmer-Verbot. Es gefährdet laut der Lobbyorganisation die Beratungsvergütung und damit die Beratung selbst, was letztlich auch den Verbraucherinteressen schade. So heißt es: „Beratung wäre mit einer auf die Laufzeit verteilten Vergütung vollkommen unauskömmlich vergütet.“

Damit würden Berater faktisch aus dem Markt gedrängt – mit der Konsequenz, dass private Rentenversicherungen kaum noch vermittelt würden. Dabei verweist der BDV auf einer Umfrage des Unternehmens Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA), zu deren Trägern der AfW und der BDV selbst gehören. Nach dieser bevorzugen mehr als 73 Prozent der Bevölkerung lebenslang garantierte Renten und nehmen dabei bewusst Renditeeinbußen in Kauf. „Das Altersvorsorgedepot kann aber lebenslang garantierte Renten nicht abbilden und erreicht deshalb die Mehrheit der Bevölkerung nicht.“

Zillmer-Verbot auf Standardprodukt beschränken

Eine Tür macht der BDV dann aber doch auf, indem er ein Zillmer-Verbot für das Standardprodukt zumindest „nachvollziehbar“ bezeichnet, da dieses nicht nur sehr einfach, sondern auch kostengünstig sein und ohne Beratung auskommen soll. „Wir halten dies zwar nicht für richtig, es wäre aber zumindest logisch ‚zu Ende gedacht‘. Insoweit regen wir an, das Zillmer-Verbot auch aus diesem Blickwinkel nochmals zu überdenken und es gegebenenfalls auf das Standardprodukt zu beschränken.“

Was in der BDV-Stellungnahme indes inhaltlich völlig fehlt, ist das Thema Kostendeckel. Es findet sich lediglich die Aussage, dass Kostendeckel und Zillmer-Verbot einen

„Kostendruck von oben“ erzeugen.

Verbraucherschützer: Schwedisches Vorbild bringt mehr Rendite

Umso mehr nahmen Vertreter der Verbraucherseite, das Thema Kostendeckel in der Anhörung ins Visier. Mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der Verbraucherzentrale Bundesverband und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg war diese Seite stark im Finanzausschuss vertreten. Im Gegensatz zur Vermittlerseite ist ihnen der Kostendeckel viel zu hoch. Derzeit spricht vieles dafür, dass es Änderungen im parlamentarischen Verfahren bei diesem Thema eher in Richtung einer Senkung geben dürfte. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zeigte sich dafür bereits offen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband rechnete in seiner Stellungnahme vor, dass ein öffentlich-rechtliches Standardprodukt nach schwedischem Vorbild mit einer Aktienquote von 90 Prozent und Kosten von 0,2 Prozent bei einer monatlichen Einzahlung von 130 Euro nach 40 Jahren einen Vermögenszuwachs von 179.823 Euro aufweisen würde. Ein Standarddepot mit Kosten von 1,5 Prozent würde nach 40 Jahren bei gleich hoher Einzahlung nur einen Zuwachs von 79.807 Euro aufweisen.

Auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnte davor, dass es ein Angebot geben werde, das zu komplex, zu teuer und zu renditeschwach sein werde. Ein Kostensatz von 1,5 Prozent führe dazu, dass lediglich 53 Prozent der Kapitalmarkterträge bei den Vorsorgesparern ankommen würden.

Der DGB kritisierte, mit dem Gesetzesvorhaben bleibe die private Vorsorge für die Kunden „teuer, beratungsintensiv und ineffizient, während der Bund den Zuschuss erhöht“. Geringverdiener und Alleinerziehende würden benachteiligt. Das sei ein „Desaster“. Der DGB verlangt eine Erhöhung des Niveaus der gesetzlichen Rentenversicherung mit einer Ergänzung durch Betriebsrenten.

Expertin nennt Kostendeckel von 1,5 Prozent „peinlich“

Ulrike Malmendier, Professorin an der Universität von Berkeley in den USA und von der SPD benannt, erklärte, der Entwurf bleibe weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, einen effizienten Vermögensaufbau für die Altersvorsorge anzustoßen und das Anlageverhalten der deutschen Bevölkerung in ihrem eigenen Interesse zu verbessern. Den Kostendeckel von 1,5 Prozent nannte sie absolut inakzeptabel und im internationalen Vergleich „geradezu peinlich“.