Wirtschaftsweiser Martin Werding
Die Reform der Rentenversicherung kommt spät, aber nicht zu spät
Aktuell stehen jedem Rentner zwei berufstätige Personen gegenüber. Im Jahr 2050 wird sich das Verhältnis jedoch voraussichtlich auf 1 zu 1,3 reduzieren. Welche Reformen bei Beitragszahlungen und Rentenansprüchen sind vor diesem Hintergrund notwendig, um die Altersversorgung zu sichern? Im Video tauschen sich Martin Werding aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jörg Rocholl von der Wirtschaftshochschule European School of Management and Technology Berlin und Christian Leßmann von der TU Dresden aus.