So verändert sich die Altersstruktur in Unternehmen

Die unterschiedliche Wahrnehmung von Alter und Leistungsfähigkeit ist interessant: Ein Fußballtrainer wird mit Ende 40 gerne noch als „jung“ bezeichnet, während in der Finanzwelt Führungskräfte mit Anfang 50 schon zu den Auslaufmodellen gehören. Bei Politikern wird Seniorität geschätzt, doch die meisten Unternehmen fokussieren sich ausschließlich auf junge Talente. Und mit einem Blick in die Medienwelt muss man sich auch irgendwann fragen, warum alle wirklich bekannten Showmaster so alt sind. Gibt es keinen Nachwuchs? Und insgesamt mehr Vielfalt?

Es ist offensichtlich, dass die Gesellschaft das Bild der 50-Plus-Generation noch nicht den aktuellen Gegebenheiten angepasst hat. Durch die veränderten Lebenszyklen haben viele Familien in diesem Alter noch schulpflichtige Kinder und stehen nicht nur sprichwörtlich mit beiden Beinen voll im Leben. Oder anders gesagt: Marathon geht, aber für die Arbeit zu alt?

Aber es ist nicht nur die Altersfrage, die Unternehmen, Führungskräfte und Personalabteilungen aktuell beschäftigt. Mit dem Fachkräftemangel, wenig echt gelebter Diversität und den gestiegenen Wünschen der Arbeitnehmer nach Flexibilität verzahnen sich verschiedene Herausforderungen und verstärken sich in ihrer Wirkung. Sicher ist, dass wir diese Probleme nicht lösen können, wenn wir weiter an Klischees und alten Denkmodellen festhalten.

Wann sind Mitarbeiter ein „altes Eisen“?

Zu einem vielfältigen Arbeitsplatz gehört neben dem Geschlecht, ethnischer Herkunft und sexueller Orientierung auch eine gute Mischung in der Altersstruktur. Und hier treffen wir auf ein drängendes Thema bei der Personalsuche: Nicht nur bei der Besetzung von Führungsstellen sehen wir eine große Lücke zwischen den Erwartungen der Unternehmen und dem steigenden Frust der älteren Generation, die sich abgehängt fühlt.

Viele Arbeitskräfte beklagen, dass sie mit dem Erreichen des 50. Lebensjahres häufig als Auslaufmodell gehandelt werden. Was macht es mit der Motivation der Mitarbeiter, wenn sie noch rund 15 Jahre Berufsleben vor sich haben und ständig auf Nachfolgereglungen angesprochen werden? Oder man ihnen das Gefühl vermittelt, digital absolut nicht mehr mithalten zu können?

Und schon sind wir bei dem Fachkräftemangel, der sich durch nahezu alle Branchen zieht. Bei der Personalsuche liegt der Fokus klar auf den Profilen der 30 bis 40-jährigen Kandidaten, die in den neuen Rollen nach dem Prinzip „Plug & Play“ starten sollen. Ein kurzer Blick auf die Alterspyramide zeigt, dass der Arbeitsmarkt ein rechnerisches Problem hat. Auf der einen Seite wird eine Wunschvorstellung gesucht, die es in dieser Menge und Qualifikation nicht geben kann, und auf der anderen Seite hat die ältere Generation das Gefühl, dass ihre berufliche Entwicklung ab jetzt nur noch Rückschritte macht. Dieser Widerspruch wird zwar von den meisten Unternehmen gesehen und verstanden, aber am Ende hoffen doch alle, dass er für sie nicht gilt und man die offene Stelle mit einer unentdeckten Perle besetzen kann.

Wahrscheinlich gab es zu keinem Zeitpunkt der aktuellen Entwicklung die Chance, eine schnelle Lösung zu finden, aber die Versäumnisse der vergangenen Jahre oder gar Jahrzehnte zwingen uns jetzt zu einem zügigen Handeln und einer umfassenden Transformation.

Der erste Schritt für eine Veränderung ist so offensichtlich wie schwer: Weg mit den Klischees! Es gibt weder die Gen Z, noch das typische Abbild von Menschen, die über 50 Jahre alt sind. Wer gedanklich sein Umfeld durchgeht, merkt schnell, dass 50 nicht gleich 50 ist, und bisher hat es noch jede junge Generation geschafft, besser zu werden als ihr Ruf. Zentrales Thema ist hier Wertschätzung. Viel zu oft wird älteren Arbeitnehmern der Eindruck vermittelt, dass die berufliche Entwicklung ab jetzt ausbleibt.

Das schlägt sich auch finanziell nieder, und über Förderung oder Weiterbildung will man gar nicht reden. Diese Form von Wertschätzung braucht es aber genauso für die jüngeren Mitarbeiter, die vorurteilsfrei ihre Stärken entwickeln sollen und eben auch andere Ansprüche an Führung und Leistung haben dürfen. Und schließlich geht es auch um die bestehenden Teams.

Als Personalberatung sehen wir immer wieder, dass Unternehmen alle Herausforderungen mit Neueinstellungen lösen wollen. Dabei werden Potenziale im eigenen Haus oft übersehen und viel zu oft fehlt der Mut, eine Stelle intern perspektivisch zu besetzen und intern Jobwechsel und Weiterbildungen massiv voranzutreiben. Hier benötigen wir eine gemeinsame Anstrengung, um nicht die Fehler zu wiederholen, die in den vergangenen Jahrzehnten bei der Förderung von Frauen gemacht wurden.

In fast allen Unternehmen wurde in dieser Zeit zu wenig für echte Diversität getan. Wo sollen jetzt auf einmal all die weiblichen Führungskräfte herkommen? Aber es möge bitte niemand auf die Idee kommen, dies als Ausrede zu benutzen. Ein „wir haben es echt versucht“ darf als Erklärung nicht mehr gelten. Gesamt gesehen ist die Liste von Neubesetzungen, die sich am Ende für das offensichtlichste Profil entschieden haben, deutschlandweit sehr lang.

Offen sein und Vielfalt leben

So wichtig Kreativität und Mut in der Rekrutierung ist, wäre umgekehrt niemandem gedient, wenn wir als Personalberatung nicht unseren Markt kennen und unser Bestes geben, um die Idealvorstellung unserer Kunden zu bedienen. Denn letztlich basiert die Definition des Idealprofils, dass eine reale Lücke in der Alterspyramide schließt, einer durch und durch rationalen Analyse der Altersstruktur der eigenen Mitarbeiter. Und es ist erschreckend zu beobachten, dass sie sich bei allzu vielen Häusern sukzessive noch oben verschiebt.

Bei Neuzugängen dieses Problem nicht im Blick zu behalten, wäre vor diesem Hintergrund grob fahrlässig. Folglich propagieren wir nicht, nur noch Profile von erfahrenen Jobsuchenden oder kreativen Quereinsteigern zu berücksichtigen. Aber wir dürfen auch nicht müde werden, die Grenzen des Ansatzes aufzuzeigen. Schon im Vorfeld einer Neubesetzung die Grenze bei 45 Jahren zu ziehen, führt häufig nicht zum Ziel. Es braucht schlichtweg eine lebendige Mischung der Generationen, die ein Entweder/Oder dann hinter sich lässt.

Breit diversifizierte Teams erzielen bessere Ergebnisse. Das ist längst durch zahlreiche Studien belegt und ein entscheidender Treiber für die (mitunter immer noch halbherzigen) Bemühungen, die Frauenquote zu erhöhen. Es sollte genauso ein Treiber sein, die Altersdiversität in Teams bewusst zu fördern. Statt attraktiver Vorruhestandsregelungen müssen wir die Attraktivität erhöhen, erst mit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters zu gehen. Warum also nicht eine Halteprämie ausloben, die erst zu diesem Zeitpunkt fällig wird?

Zu bedenken ist allerdings, dass die Anforderungen an die Führungskräfte mit steigender Diversität weiter wächst. Ohnehin schon belastet mit der Führung von hybriden Teams, ist die Herausforderung groß, eine leistungsfähige Einheit aus Mitarbeitern zu schmieden, die aufgrund ihres Lebensalters in höchst unterschiedlichen Zeitaltern sozialisiert wurden. Man kann es auf den Punkt bringen: Damit sind viele Führungskräfte überfordert.

Ob alt oder jung, es wird nur wenige Führungskräfte geben, die diese Herausforderung ausschließlich mit Talent und Einfühlungsvermögen meistern. Nur zu nahe liegt es somit, sich wenigstens dieser Herausforderung zu entledigen und eine mehr oder weniger homogene Altersstruktur im Team herzustellen, also die Spitzen abzuschneiden. Diese Denkmuster bei Führungskräften durchbrechen können nur gezielte Schulungen. Es geht zum einen darum, ein Bewusstsein für die Divergenz zu schaffen und zum anderen darum, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, aus der Divergenz den größtmöglichen Mehrwert zu generieren.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müssen viele Stellschrauben bewegt werden. Unternehmen können jedoch ihre eigene Kreativität beeinflussen. „Plug and Play“ wird der seltene Glücksfall sein. Deswegen ist es von zentraler Bedeutung, sich frühzeitig um Talente bemühen und zum Beispiel wieder vermehrt Praktika- und Trainee-Positionen anbieten. Denkbar sind auch Forschungsprojekte, die Hochschulen und Industrie enger verzahnen.

Mit Blick auf die veränderten Erwartungen rund um die Arbeitszeit hat sich gezeigt, wie wichtig Flexibilität ist, um nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich zu verbessern, sondern Arbeitnehmern die Dauerpräsenz vor Ort zwischen 9 und 18 Uhr von den Schultern zu nehmen und mehr das Ergebnis in den Vordergrund zu stellen. Auch hier werden sich Anpassungen zeigen. Eine größere Hürde ist die Diskussion um eine mögliche Reduktion der Gesamtarbeitszeit. Das wird ohne Verzicht auf allen Ebenen nicht funktionieren.

Wie bei allen notwendigen Veränderungen benötigen wir jetzt diese schmerzhafte Diskussion und das Ringen nach tragfähigen Lösungen, um eine neue Arbeitswelt zu erschaffen, die zukunftsfähig ist. Wir müssen „New Work“ als Schlagwort nutzen, um miteinander ehrlich zu diskutieren, die Scheren im Kopf zu überwinden und so mit überholten Denkmodellen zu brechen.