Personalexpertin Karin Schambach
So verändert sich die Altersstruktur in Unternehmen
Die unterschiedliche Wahrnehmung von Alter und Leistungsfähigkeit ist interessant: Ein Fußballtrainer wird mit Ende 40 gerne noch als „jung“ bezeichnet, während in der Finanzwelt Führungskräfte mit Anfang 50 schon zu den Auslaufmodellen gehören. Bei Politikern wird Seniorität geschätzt, doch die meisten Unternehmen fokussieren sich ausschließlich auf junge Talente. Und mit einem Blick in die Medienwelt muss man sich auch irgendwann fragen, warum alle wirklich bekannten Showmaster so alt sind. Gibt es keinen Nachwuchs? Und insgesamt mehr Vielfalt?