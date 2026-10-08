Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Altersvorsorge besonders relevant? Teilen Sie Ihre Erfahrungen aus dem Beratungsalltag und machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Mehr Freiräume: Der 1. Januar 2027 markiert einen Wendepunkt für die geförderte private Altersvorsorge.

Eine erfolgreiche Altersvorsorge ist kein kurzfristiges Projekt. Sie ist auf Jahrzehnte angelegt – und stellt Anleger wie Berater vor die Frage, welche Entscheidungen über den langfristigen Anlageerfolg tatsächlich den Unterschied machen.

Genau hier setzt unsere Umfrage für das ACATIS-Whitepaper zur Altersvorsorge an. Wir möchten von Ihnen wissen, worauf es aus Ihrer Sicht in der Beratung wirklich ankommt: Ist ein möglichst früher Einstieg entscheidender als die Höhe der Sparbeiträge? Welche Fehler begegnen Ihnen in der Praxis besonders häufig? Und welche Anlagestrategie ist für langfristig orientierte Vorsorgeziele am besten geeignet?

Rendite, Sicherheit oder Flexibilität?

Die Erwartungen an Altersvorsorge sind vielfältig. Während jüngere Sparer einen langen Anlagehorizont nutzen können und stärker auf Vermögensaufbau und Renditechancen schauen können, gewinnen Sicherheit und Planbarkeit mit zunehmender Nähe zum Ruhestand an Bedeutung.

Doch wie deutlich zeigt sich dieser Unterschied tatsächlich in der Beratung? Und welche Prioritäten setzen Kundinnen und Kunden, wenn es um ihre finanzielle Zukunft geht?

Auch bei der Wahl der Anlagestrategie gibt es unterschiedliche Wege. Passives Investieren, aktives Fondsmanagement oder eine Kombination aus beidem – welche Lösung langfristig überzeugt, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem das individuelle Risikoprofil, die Lebensphase und der Anlagehorizont.

Wir möchten wissen, wie Sie diese Fragen in Ihrer Beratung einschätzen.

Welche Fehler kosten langfristig Rendite?

Nicht immer sind es die großen Anlageentscheidungen, die den langfristigen Erfolg bestimmen. Ein zu später Start, zu kurze Anlagezeiträume oder eine zu hohe Sicherheitsorientierung können ebenso relevant sein wie fehlende Diversifikation oder häufige Umschichtungen.

Gerade in turbulenten Marktphasen zeigt sich zudem, wie stark emotionale Entscheidungen die langfristige Anlagestrategie beeinflussen können.

Welche dieser Herausforderungen beobachten Sie bei Ihren Kundinnen und Kunden besonders häufig? Und welche Rolle spielen Kosten im Vergleich zu anderen Faktoren?

Ihre Einschätzungen helfen dabei, ein genaueres Bild davon zu zeichnen, was Beraterinnen und Berater für eine erfolgreiche, langfristig ausgerichtete Altersvorsorge als besonders wichtig erachten.

Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und Ihre Antworten bleiben selbstverständlich anonym.

Als Dankeschön erhalten Sie das ACATIS-Whitepaper mit den gebündelten Ergebnissen direkt in Ihr Postfach. Damit können Sie Ihre eigene Einschätzung mit der Sichtweise anderer Beraterinnen und Berater vergleichen und sehen, welche Faktoren in der Branche als besonders relevant für den langfristigen Anlageerfolg gelten.

Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil und teilen Sie Ihre Praxiserfahrung mit uns.