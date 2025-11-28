Der Koalitionsausschuss hat sich auf ein Aktienpaket zur Förderung der privaten Altersvorsorge geeinigt. Die Vermittlerverbände BVK und AfW sehen die Pläne kritisch.

„Der Rückenwind für diese Vermittler war nie so stark wie heute“

Nach fast sechsstündigen Beratungen haben sich die Spitzen von Union und SPD in der Nacht zum Freitag auf mehrere Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Altersvorsorge verständigt. Neben der unveränderten Verabschiedung des Rentenpakets kündigte die Koalition die Einsetzung einer Rentenkommission sowie ein Förderpaket für die private Altersvorsorge an.

Aktienpaket soll private Vorsorge stärken

Ein zentraler Baustein ist ein Aktienpaket aus Bundesbeteiligungen im Wert von 10 Milliarden Euro. Mit den Dividenden dieses Aktienpakets soll künftig die private Altersvorsorge der jungen Generation unterstützt werden. Bundeskanzler Friedrich Merz nannte bei der Pressekonferenz konkret die Beteiligungen des Bundes an der Deutschen Telekom, der Deutschen Post und der Commerzbank. Der Bund hält derzeit 27,8 Prozent an der Telekom, davon 13,97 Prozent über die KfW.

Die Details des Konzepts sollen am 10. Dezember im Koalitionsausschuss final beschlossen werden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil kündigte an, dann auch Eckpunkte für die geplante Frühstart-Rente vorzulegen. Die Reform der privaten Altersvorsorge soll am 17. Dezember ins Kabinett eingebracht werden.

Rentenkommission mit umfangreichem Prüfauftrag

Die Koalition einigte sich zudem auf die Einsetzung einer Rentenkommission noch im Dezember 2025. Das 13-köpfige Gremium soll bis Ende Juni 2026 Vorschläge für eine umfassende Reform der Alterssicherung vorlegen. Die Kommission wird von zwei Vorsitzenden geleitet, die von Bundeskanzler Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas vorgeschlagen werden. Drei stellvertretende Vorsitzende kommen aus den Koalitionsfraktionen, je vier Wissenschaftler werden von CDU/CSU und SPD nominiert.

Der Prüfauftrag umfasst mehr als 20 Einzelpunkte, darunter die Prüfung einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus, neue Kenngrößen für das Versorgungsniveau, eine mögliche Kopplung der Rente an die Inflation statt an die Lohnentwicklung sowie die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors. Die Kommission soll alle drei Säulen der Alterssicherung betrachten – gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge.

AfW sieht erheblichen Klärungsbedarf

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung sieht hier jedoch erheblichen politischen Klärungsbedarf. „Wer eine Kommission mit der Erarbeitung eines gesamtstrategischen Lösungsansatzes beauftragt, sollte keine gesetzlichen Vorfestlegungen treffen, die spätere Ergebnisse einschränken oder gar konterkarieren“, warnt Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW.

Der Verband hält eine weitere Kommission nicht für erforderlich und verweist auf bereits vorliegende Vorarbeiten der „Fokusgruppe Altersvorsorge“ der letzten Bundesregierung sowie der 2018 eingesetzten Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“. Diese hätten zentrale Reformbedarfe bereits detailliert beschrieben. „Eine solche inhaltliche Überladung birgt die Gefahr, dass sich die Kommission in bereits bekannten Fragestellungen verliert, anstatt zielgerichtet tragfähige Lösungen zu entwickeln“, so Wirth.

Kritik am Aktienpaket: Zu wenig Ertrag, zu viele Unklarheiten

Besonders kritisch bewertet der AfW das angekündigte Aktienpaket. Bei einer Dividendenrendite von etwa 3 Prozent würden die 10 Milliarden Euro lediglich rund 300 Millionen Euro pro Jahr abwerfen. „Das ist weder nachhaltig planbar noch geeignet, eine breite Stärkung der privaten Vorsorge abzusichern“, heißt es in der Stellungnahme. Ein klarer Zusammenhang zwischen Förderziel und Finanzierungsmechanismus fehle vollständig.

Zudem bleibe der Beschlusstext offen: Soll das Geld die Frühstart-Rente finanzieren? Handelt es sich um ein neues Förderinstrument? Und was versteht die Bundesregierung überhaupt unter der „jungen Generation“? Diese Fragen müssten vor einer finalen Entscheidung geklärt werden.

Standardprodukt birgt Risiken

Die im Entwurf erwähnte mögliche Einführung eines Standardprodukts für die private Vorsorge sieht der AfW ebenfalls kritisch. „Ein staatlich definiertes Einheitsprodukt mit politischen Vorgaben wird den unterschiedlichen Lebenssituationen nicht gerecht“, kommentiert Wirth. Ohne unabhängige Beratung bleibe die tatsächliche Vorsorgewirkung gering.

Der AfW fordert stattdessen mehr Kapitaldeckung, eine realistische Weiterentwicklung des Rentenalters und eine Entlastung der jungen Generation. Eine erfolgreiche private Vorsorge brauche Flexibilität, Privatautonomie, weniger Regulierung und stabile Rahmenbedingungen – nicht staatlich definierte Einheitslösungen.

BVK: „Orientierungsloser Schlingerkurs“

Auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) beurteilt das Rentenpaket ambivalent. „Die Koalition fährt einen etwas orientierungslosen Schlingerkurs“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Einerseits will sie die private Altersvorsorge stärken, andererseits ein womöglich staatlich verwaltetes Standardprodukt für die Altersvorsorge einführen. Und dieses soll dann vermutlich ohne eine Beratung vertrieben werden. Das lehnen wir grundsätzlich ab.“

Besonders kritisch sieht der BVK die Verwendung von Dividenden aus staatlichen Beteiligungen für den Aufbau einer privaten Altersvorsorge. „Dies spricht eher für die Schaffung eines Staatsfonds. Dies sehen wir ebenfalls sehr kritisch“, so Heinz.

Zustimmung für Kapitalmarktorientierung

Positiv bewertet der BVK hingegen, dass sich die Koalition darauf verständigte, die private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt zu stärken und zu verbessern. „Wir sind auch auf die Eckpunkte zur Reform der privaten Altersvorsorge gespannt, die schon bis Ende Dezember zusammen mit der Frühstartrente vorgelegt werden sollen“, sagt Heinz. Der Verband favorisiert eine unbürokratische Reform der Riester-Rente mit erweitertem Adressatenkreis und größeren Renditechancen.

Der BVK befürwortet zudem die Weiterentwicklung der betrieblichen Altersvorsorge, insbesondere die Ausweitung der Geringverdiener-Förderung und obligatorische Abschlussmodalitäten sowie die stärkere Einbeziehung von kleinen und mittleren Unternehmen.

Auch die schnelle Einsetzung der Rentenkommission noch im Dezember mit Beschlussvorlage bis Ende Juni 2026 stößt beim BVK auf Zustimmung. Die Kommission soll unter anderem Vorschläge zum höheren Renteneintrittsalter, zur Abschwächung der Rente ab 63 und zu einer neuen Austarierung von Zu- und Abschlägen erarbeiten. „Da die Zeit drängt, ist dies zu bejahen“, so Heinz.

„Wir würden es daher begrüßen, wenn die Bundesregierung nicht schon vorher mit der Ausweitung der Mütterrente und der Festsetzung des Rentenniveaus nach 2031 kostenintensive Fakten schafft“, ergänzt der BVK-Präsident. „Es bleibt jetzt abzuwarten, ob eine Mehrheit des Deutschen Bundestages dem Rentenpaket der Bundesregierung zustimmen wird.“