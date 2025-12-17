Realitätscheck Altersvorsorge: Die neue BlackRock-Umfrage hat 2.200 Erwerbstätige zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland befragt, wie sie sich auf den Ruhestand vorbereiten.

Die Umfrage zur Altersvorsorge 2025 von BlackRock zeigt: Nur rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland fühlt sich gut auf den Ruhestand vorbereitet.

Die Altersvorsorge in Deutschland steht vor großen Herausforderungen – und Chancen. Der Staat leistet bereits heute einen erheblichen Beitrag zur Stabilität der gesetzlichen Rente. Gleichzeitig verändert sich die demografische Struktur: Das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern wird sich in den kommenden Jahren weiter verschieben.

Umso wichtiger ist es, das Vertrauen in alle drei Säulen der Altersvorsorge – gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge und private Altersvorsorge – zu stärken und die geförderte private Vorsorge zukunftsfähig zu gestalten. Die im Sommer 2025 erfolgte Umfrage zur Altersvorsorge von BlackRock zeigt: Nur rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland fühlt sich gut auf den Ruhestand vorbereitet.

Das ist ein klarer Auftrag, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Mit den richtigen Reformen, mehr Transparenz und modernen Produkten kann Vorsorge wieder attraktiv werden – einfach, verständlich und zugänglich für alle.

Finanzielle Vorbereitung auf die Zukunft fördern

Weniger als die Hälfte der Befragten fühlt sich finanziell gut auf den Ruhestand vorbereitet. Besonders groß sind die Sorgen bei Personen kurz vor dem Renteneintritt und bei vielen Frauen. Nur eine kleine Minderheit hat das Gefühl, ihre finanzielle Lage voll im Griff zu haben. Da finanzielles Wohlbefinden und Zufriedenheit eng miteinander verbunden sind, können eine bessere Finanzbildung und der Zugang zu Vorsorge-Tools – etwa zur Berechnung der Rentenlücke – das Vertrauen stärken und mehr Gelassenheit im Hinblick aufs Alter fördern. Arbeitgeber, Politiker und Verbraucherzentralen, aber auch Finanzdienstleister können dabei helfen, indem sie eine individuelle Beratung anbieten und Erwerbstätige bei der Vorbereitung auf einen finanziell sicheren Ruhestand und damit ein langfristiges Wohlbefinden unterstützen.

Das Rentensystem vereinfachen

Das gesetzliche Rentensystem sichert viele nicht ausreichend ab: Im Schnitt liegt das Ruhestandseinkommen in Deutschland unter dem anderer europäischer Länder. Zugleich halten die meisten Befragten das Rentensystem für zu kompliziert und nicht tragfähig. Niederschwelliger Zugang zu attraktiver betrieblicher und privater Altersvorsorge würde vor allem die Beteiligung in unteren Einkommensgruppen und von Frauen stärken. Vorhaben der Bundesregierung wie das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz sind Schritte in die richtige Richtung. Aber es braucht weitere neue Initiativen, um das Vertrauen zu stärken und ein Rentensystem aufzubauen, das inklusiver und zugänglicher ist.

Grafik 1: Netto-Rentenersatzquote der OECD im internationalen Vergleich

Quelle: OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development, auf Deutsch: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Netto-Rentenersatzquoten, neuester Stand: 2022, Zugriff am 25. November 2025.

Eigenverantwortung durch bessere Informationen stärken

Die Mehrheit der Erwerbstätigen in Deutschland hält das Rentensystem für schwer zu durchschauen und versteht selbst grundlegende Steuervorteile und Leistungen nur unzureichend. Das schmälert das Vertrauen. Einfache, transparente und personalisierte Informationen sind unerlässlich, um Vertrauen zurückzugewinnen. Vertrauenswürdige Beratungsangebote, darunter solche von Arbeitgebern und der gesetzlichen Rentenversicherung, sowie digitalen Kanälen, sind für alle wichtige Informationsquellen. Die jüngere Generation und Menschen mit mehr Eigeninitiative ziehen auch soziale Netzwerke – und einige künstliche Intelligenz – für Informationen zu Rate, die ihnen bei finanziellen Entscheidungen helfen können.

Einfache Produkte für eine smarte Altersvorsorge

Rentensparer in Deutschland benötigen einfachere und günstigere Vorsorge- und Anlageprodukte, die transparent, digital und flexibel sind. Die negative Wahrnehmung der Riester-Rente unterstreicht, wie wichtig Alternativen wie zum Beispiel ETF-basierte Rentenprodukte sind. Vorhaben der Bundesregierung wie die Frühstart- und die Aktivrente sollen die Inklusion und Chancengleichheit fördern und langfristig zu besseren Ergebnissen beitragen. Da inzwischen von vielen verstanden wird, wie ETFs funktionieren und diese ein hohes Vertrauen genießen, könnte eine Einbindung in Rentenprodukte die Geldanlage vereinfachen und die Vorsorge für den Ruhestand verbessern.

ETFs können bei der anstehenden Rentenreform eine wichtige Rolle spielen

Gemäß der BlackRock „People and Money“ Studie 2025 gibt es in Deutschland 14,5 Millionen Menschen, die in ETFs anlegen. Das sind fast die Hälfte aller europäischen ETF-Anleger. Die Studie ergab außerdem, dass ETFs inzwischen das zweitbeliebteste Anlageprodukt in Deutschland sind und dass 48 Prozent der Erwachsenen zumindest über ein Grundverständnis der Funktionsweise von ETFs verfügen – eine Grundlage, auf der sich aufbauen lässt.1

Auch die Umfrage zur Altersvorsorge von BlackRock unterstreicht das Interesse vieler Rentensparer in Deutschland, ETFs im Rahmen ihrer Altersvorsorge zu nutzen, um mit ihnen transparentere und kostengünstigere Vorsorgelösungen aufzubauen.

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (35 Prozent), Einfachheit (26 Prozent) und Flexibilität (26 Prozent) sind die drei Eigenschaften, die die meisten Erwerbstätigen in Deutschland nennen, wenn sie nach ihrem idealen Altersvorsorgeprodukt gefragt werden. Diese Kriterien spiegeln sich auch im geplanten Anlageverhalten wider.

Mit 47 Prozent erwägt fast die Hälfte der Erwerbstätigen, in den kommenden zwei bis drei Jahren in einen ETF-Sparplan oder ETFs zu investieren oder eine Rentenversicherung mit integriertem ETF-Sparplan abzuschließen.

Damit liegt das Interesse an ETFs auf einem ähnlichen Niveau wie bei den 47 Prozent, die eine klassische Rentenversicherung interessant finden, und deutlich über den 19 Prozent, die eine Kapitallebensversicherung in Betracht ziehen würden.

Grafik 2: Großes Interesse, in den nächsten Jahren mehr für die Altersvorsorge zu tun

Fazit: Reformen, ETFs und neue Vorsorgelösungen ebnen den Weg in einen sicheren Ruhestand

Die BlackRock-Umfrage zur Altersvorsorge in Deutschland zeigt: Es gibt bei der finanziellen Planung für den Ruhestand noch viele Herausforderungen – doch der Wandel hat längst begonnen. Zwar fühlt sich derzeit nur rund ein Drittel der Befragten auf einem guten Weg zu einem finanziell sicheren Ruhestand, doch das Interesse an neuen Vorsorgelösungen wächst spürbar. Immer mehr Menschen möchten ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten, sich besser informieren und gezielt vorsorgen.

Die geplanten Reformen in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge weisen in die richtige Richtung: Sie zielen darauf ab, Vorsorge einfacher, transparenter und zugänglicher zu machen. Gleichzeitig zeigt das zunehmende Interesse an ETFs und ETF-Sparplänen, dass viele Sparer nach flexiblen, kosteneffizienten und renditeorientierten Wegen suchen, um ihre Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Diese Entwicklungen eröffnen große Chancen für Sparerinnen und Sparer, die frühzeitig aktiv werden und auch die Möglichkeiten der Kapitalmärkte gezielt für ihren Ruhestand nutzen möchten.

Alle Angaben basieren, sofern nicht anders angegeben, auf den Antworten der 2.200 Befragten im Zeitraum vom 18. Juli bis 12. August 2025.

Habe ich genug Geld zum Investieren? – Der iSHARES BUDGETRECHNER

Wie sich in wenigen Schritten die Rentenlücke berechnen lässt – Der iSHARES RENTENLUECKENRECHNER

Erstellen Sie ein Portfolio für Ihre Altersvorsorge – Die iSHARES ZUKUNFTSPORTFOLIOS

1 Quelle: BlackRock, People & Money Studie, 13. November 2025.