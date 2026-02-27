Im jährlichen Rating, das bei Ascore Scoring heißt, schneiden die Tarife in den verschiedenen Bereichen der Altersvorsorge herausragend gut ab. Methodisch wurde dabei nachgeholfen.

Das Analysehaus Ascore hat den neuen Scoring-Jahrgang im Bereich Altersvorsorge veröffentlicht. Die Untersuchung enthält die aktualisierten Bewertungen von 43 Lebensversicherungsunternehmen. Die Marktabdeckung ist unbekannt, aber Ascore verspricht einen umfassenden Überblick über die aktuelle Produktlandschaft, die auch Vermittlern Orientierung geben soll.

Die Methodik

Grundlage für die Bewertung sind die jeweils aktuellen Versicherungsbedingungen sowie die Annahme- und Verkaufsrichtlinien sowie gegebenenfalls verbindliche Antragsformulare des jeweiligen Anbieters.

Ascore unterscheidet in der Analyse zwischen sogenannten Score-relevanten Kriterien, die direkt in die Bewertung einfließen und das Fundament für das Scoring-Ergebnis bilden sowie Individual Research-Kriterien, die die Bewertung um weiterführende Informationen ergänzen und zusätzliche Orientierung für Produktvergleiche und Detailanalysen liefern, so die Autoren. Zu den Kriterien heißt es lediglich, dass diese präzise definiert seien und sich an praxisnahen Anforderungen orientierten. Nachprüfbar ist das freilich nicht, weil sie nicht offengelegt werden,

Die Bewertung erfolgt auf Basis eines Punktesystems: Für jedes erfüllte Kriterium wird ein Punkt vergeben. Die daraus resultierende Gesamtpunktzahl wird anschließend in das ein Sechs-Kompass-System überführt. Laut der Autoren wird bei der Kriterien bewusst auf Gewichtungsfaktoren verzichtet.

Anbieterfreundliche Benotung

Die Einteilung der Kompasse („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik und führt zu positiven Urteilen von Produkten, die eigentlich im Mittelfeld der Untersuchung landen.

Diese Vorgehensweise ist erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Welche Tarife untersucht wurden

Im aktuellen Jahrgang wurden 330 Tarife aus den Bereichen Basis-Sofortrente, Basisrente aufgeschoben, Direktversicherung, Unterstützungskasse, Riesterrente, Grundfähigkeit, Kinder-Sparprodukt, Privat-Sofortrente und Privatrente aufgeschoben überprüft, überarbeitet oder neu aufgenommen. Im Segment Anlage & Vererbung wurden zudem sechs Generationendepot-Tarife aktualisiert.

Schlechte Produkte sind laut Ascore quasi nicht existent

Zu den Einzelergebnissen äußert sich Ascore nicht. Auch sind keine Vergleichsergebnisse zum Vorjahr zu finden. Sie können nur über den Ergebnis-Rechner auf der Website des Unternehmens in zahlreichen Einzelabfragen aller Produktvarianten angesehen werden.

Was auffällt: Wie auch in vielen anderen Untersuchungen der Hamburger fallen die stets sehr positiven Ergebnisse aus. Die Altersvorsorge-Untersuchung bildet hierbei keine Ausnahme. Lediglich 0,6 Prozent sind demnach schlechter als „gut“. Fast alle Offerten finden sich in den ersten beiden Wertungsklassen.