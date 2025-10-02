Altersvorsorge, bAV & Co.: Who Finance kürt Top-Berater
Die Bewertungsplattform Who Finance hat die am besten bewerteten Finanzberater im Bereich Vorsorge ermittelt. Die Bestenliste ist nach Postleitzahlen sortiert und zeigt, welche Berater 2025 bei Kundenbewertungen zur Vorsorgeberatung am besten abschneiden.
Die Analyse umfasst alle Aspekte der Vorsorgeberatung: von privater Altersvorsorge wie Riester-Rente und privater Rentenversicherung über betriebliche Altersvorsorge bis zu Versicherungen zur finanziellen Absicherung existenzieller Risiken. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Berater bei Banken, großen Vertrieben oder als freie Makler tätig sind.
Methodik: Vollprüfung jeder einzelnen Bewertung
Who Finance betont, dass jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung im Vier-Augen-Prinzip durch Menschen und mittels KI-Algorithmen geprüft wird. Es erfolgt keine Stichprobenprüfung, sondern eine vollständige Kontrolle. Dabei werden Textprüfungen, technische Analysen sowie ein Abgleich mit anderen Bewertungen vorgenommen. Bei Zweifeln an der Echtheit werden Bewertungen nicht veröffentlicht.
Für die Durchschnittsnote errechnet die Plattform das arithmetische Mittel der Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Bewertungen stammen von Verbrauchern, die eine Finanzberatung in Anspruch genommen haben – unabhängig davon, ob danach auch ein Kaufabschluss erfolgte.
Ranking-Kriterien und ihre Gewichtung
Die Reihenfolge der Suchergebnisse bei Who Finance basiert auf mehreren Faktoren: Die Anzahl der über Who Finance generierten Kundenbewertungen spielt eine zentrale Rolle. Externe Bewertungen, die nicht über die Plattform selbst generiert wurden, finden keine Berücksichtigung.
Weitere Kriterien sind die Durchschnittsnote der Weiterempfehlung, die Aussagekraft der Bewertungskommentare und das Alter der Bewertungen. Neuere Bewertungen werden tendenziell stärker gewichtet als ältere. Eine bezahlte Platzierung oder eine Beeinflussung des Rankings durch Zahlung ist nach Angaben von Who Finance nicht möglich.
Einschränkungen der Aussagekraft
Die Bestenliste unterliegt mehreren methodischen Einschränkungen: Sie bildet nur Berater ab, die auf der Plattform Who Finance vertreten sind. Exzellente Berater, die nicht auf dieser Plattform präsent sind oder dort wenige Bewertungen haben, tauchen in der Auswertung nicht auf.
Zudem basiert die Bewertung ausschließlich auf Kundenmeinungen. Objektive Qualitätskriterien wie Beratungskompetenz, Produktauswahl oder Erfolg der empfohlenen Anlagestrategien fließen nicht in die Bewertung ein. Die Plattform kann lediglich die Zufriedenheit der Kunden messen, nicht aber die fachliche Qualität oder die langfristige Performance der Beratungsleistung.
Ein weiterer Aspekt: Die starke Gewichtung der Anzahl von Bewertungen kann größere Anbieter oder Berater mit entsprechenden Strukturen zur systematischen Bewertungsgenerierung begünstigen.
Branche setzt verstärkt auf Kundenfeedback
„Für Finanzdienstleister sind Kundenbewertungen ein unschätzbares Instrument, um die eigene Beratungsqualität zu messen und sich vom Wettbewerb abzuheben“, erklärt Mustafa Behan, Gründer von Who Finance. Die Bestenliste solle nicht nur Endkunden bei ihrer Suche unterstützen, sondern auch der Branche als Benchmark dienen.
DAS INVESTMENT hat aus der Bestenliste die Berater herausgesucht, die auf die Bestwertung von 5,0 kommen. Diese Top-Berater für jeden Postleitzahlen-Bereich finden Sie in unserer Bildstrecke.
- Silvio Bennewitz, DKG Dresdner Konzeptberatungsgesellschaft, Dresden. 5,00 von 5 Sternen (115 Bewertungen)
- Katja Groß, DKG Dresdner Konzeptberatungsgesellschaft, Chemnitz. 5,00 von 5 Sternen (38 Bewertungen)
Gion Sobisiak, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Berlin. 5,00 von 5 Sternen (66 Bewertungen)
- René Schröder, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Hamburg. 5,00 von 5 Sternen (194 Bewertungen)
- Mathias Homuth, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Buxtehude. 5,00 von 5 Sternen (114 Bewertungen)
- Miguel Caceres, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Hamburg. 5,00 von 5 Sternen (158 Bewertungen)
- Sebastian Döbler, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Ahrensburg. 5,00 von 5 Sternen (52 Bewertungen)
- Florian Ramme, Formaxx, Lübeck. 5,00 von 5 Sternen (60 Bewertungen)
- Marco Albrecht, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Schleswig. 5,00 von 5 Sternen (145 Bewertungen)
- Sascha Noß, ImmoFin-Union, Bockhorn (Friesland). 5,00 von 5 Sternen (43 Bewertungen)
- Boris Leunig, Formaxx, Heeslingen. 5,00 von 5 Sternen (51 Bewertungen)
- Mirko Frömming, Formaxx, Bremervörde. 5,00 von 5 Sternen (42 Bewertungen)
- Lars Bremer, Formaxx, Bremen. 5,00 von 5 Sternen (25 Bewertungen)
- Hendrik Dahm, Formaxx, Bremen. 5,00 von 5 Sternen (66 Bewertungen)
- Constantin Schmidt, Formaxx, Bremen. 5,00 von 5 Sternen (83 Bewertungen
- Miroslav Visic, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Hannover. 5,00 von 5 Sternen (64 Bewertungen)
- Lorenz Pohl, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Hameln. 5,00 von 5 Sternen (70 Bewertungen)
- Marvin Bunk, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Gütersloh. 5,00 von 5 Sternen (49 Bewertungen)
- Caner Güven, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Bielefeld. 5,00 von 5 Sternen (21 Bewertungen)
- Dirk Matalla, Repräsentanz für Deutsche Vermögensberatung, Kassel. 5,00 von 5 Sternen (23 Bewertungen)
- Ines Gronewold, Selbstständige Finanzberaterin für die Deutsche Bank, Ratingen. 5,00 von 5 Sternen (52 Bewertungen)
- Lars Schindler, Immofin-Union X Baugeld Spezialisten, Dortmund. 5,00 von 5 Sternen (196 Bewertungen)
- Christian Schlochow, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Essen. 5,00 von 5 Sternen (59 Bewertungen)
- Bektas Kullu, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Bergisch Gladbach. 5,00 von 5 Sternen (58 Bewertungen)
- Alexej Chang, MLP Bonn, Bonn. 5,00 von 5 Sternen (60 Bewertungen)
- Mohamad Alkhalil, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Neuwied. 5,00 von 5 Sternen (42 Bewertungen)
- Jan Jens Breuer, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Frankfurt am Main. 5,00 von 5 Sternen (40 Bewertungen)
- Silvio Strech, Taunus Sparkasse - Private Banking, Bad Homburg vor der Höhe. 5,00 von 5 Sternen (54 Bewertungen)
- Yasemin Demir, Taunus Sparkasse Kronberg, Kronberg im Taunus. 5,00 von 5 Sternen (49 Bewertungen)
- Sascha Fürndörfler, Experte Generationenberatung (DVA), Stockstadt a.Main. 5,00 von 5 Sternen (137 Bewertungen)
- Marco Murgia, Formaxx, Mörfelden-Walldorf. 5,00 von 5 Sternen (82 Bewertungen)
- Abud Yacoub, Geschäftsstellenleiter für die SV Sparkassenversicherung, Wiesbaden. 5,00 von 5 Sternen (48 Bewertungen)
- Maik Beckinger, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Merzig. 5,00 von 5 Sternen (78 Bewertungen)
- Seray Sungur, Selbstständige Partnerin (HGB) der Postbank Finanzberatung, Ludwigshafen am Rhein. 5,00 von 5 Sternen (36 Bewertungen)
- Thomas Obstfelder, Schnetz Versicherungs- und Finanzmakler, Stuttgart. 5,00 von 5 Sternen (94 Bewertungen)
- Mehmet Bütüner, Deinfinanzcheck, Fellbach. 5,00 von 5 Sternen (30 Bewertungen)
- Christian Lebsack, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Schwäbisch Hall. 5,00 von 5 Sternen (22 Bewertungen)
- Klaus Brand, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, München. 5,00 von 5 Sternen (489 Bewertungen)
- Osman Arigboga, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, München. 5,00 von 5 Sternen (23 Bewertungen)
- Martin Ostermeier, Bavaria Wertkonzept, München. 5,00 von 5 Sternen (45 Bewertungen)
- Bianca Holy-Sponsel, Selbstständige Finanzberaterin für die Deutsche Bank, Landshut. 5,00 von 5 Sternen (27 Bewertungen)
- Emre Veli Yilmaz, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Augsburg. 5,00 von 5 Sternen (20 Bewertungen)
- Walter Frank, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank, Bad Wörishofen. 5,00 von 5 Sternen (57 Bewertungen)
- Georgy Savushkin, Selbstständiger Partner (HGB) der Postbank Finanzberatung, Fürth. 5,00 von 5 Sternen (183 Bewertungen)
- Sebastian Bader, Lorem Ipsum Finanz, Amberg. 5,00 von 5 Sternen (37 Bewertungen)
- Heiko Asselborn, Bavaria Assekuranz-Service, Regensburg. 5,00 von 5 Sternen (199 Bewertungen)
- Nicolai Schwinn, 12consultants, Walsdorf. 5,00 von 5 Sternen (42 Bewertungen)
- Helena Babin-Ebell, Formaxx, Würzburg. 5,00 von 5 Sternen (33 Bewertungen)
- Christoph Gessler, Kapitalstrategen, Würzburg. 5,00 von 5 Sternen (91 Bewertungen)