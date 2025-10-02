Who Finance hat die bestbewerteten Berater aus ganz Deutschland ermittelt. Wir stellen Ihnen Vorsorge-Experten vor, die auf die Höchstwertung im Kundeurteil von 5,0 kommen.

Die Bewertungsplattform Who Finance hat die am besten bewerteten Finanzberater im Bereich Vorsorge ermittelt. Die Bestenliste ist nach Postleitzahlen sortiert und zeigt, welche Berater 2025 bei Kundenbewertungen zur Vorsorgeberatung am besten abschneiden.

Die Analyse umfasst alle Aspekte der Vorsorgeberatung: von privater Altersvorsorge wie Riester-Rente und privater Rentenversicherung über betriebliche Altersvorsorge bis zu Versicherungen zur finanziellen Absicherung existenzieller Risiken. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Berater bei Banken, großen Vertrieben oder als freie Makler tätig sind.

Methodik: Vollprüfung jeder einzelnen Bewertung

Who Finance betont, dass jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung im Vier-Augen-Prinzip durch Menschen und mittels KI-Algorithmen geprüft wird. Es erfolgt keine Stichprobenprüfung, sondern eine vollständige Kontrolle. Dabei werden Textprüfungen, technische Analysen sowie ein Abgleich mit anderen Bewertungen vorgenommen. Bei Zweifeln an der Echtheit werden Bewertungen nicht veröffentlicht.

Für die Durchschnittsnote errechnet die Plattform das arithmetische Mittel der Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Bewertungen stammen von Verbrauchern, die eine Finanzberatung in Anspruch genommen haben – unabhängig davon, ob danach auch ein Kaufabschluss erfolgte.

Ranking-Kriterien und ihre Gewichtung

Die Reihenfolge der Suchergebnisse bei Who Finance basiert auf mehreren Faktoren: Die Anzahl der über Who Finance generierten Kundenbewertungen spielt eine zentrale Rolle. Externe Bewertungen, die nicht über die Plattform selbst generiert wurden, finden keine Berücksichtigung.

Weitere Kriterien sind die Durchschnittsnote der Weiterempfehlung, die Aussagekraft der Bewertungskommentare und das Alter der Bewertungen. Neuere Bewertungen werden tendenziell stärker gewichtet als ältere. Eine bezahlte Platzierung oder eine Beeinflussung des Rankings durch Zahlung ist nach Angaben von Who Finance nicht möglich.

Einschränkungen der Aussagekraft

Die Bestenliste unterliegt mehreren methodischen Einschränkungen: Sie bildet nur Berater ab, die auf der Plattform Who Finance vertreten sind. Exzellente Berater, die nicht auf dieser Plattform präsent sind oder dort wenige Bewertungen haben, tauchen in der Auswertung nicht auf.

Zudem basiert die Bewertung ausschließlich auf Kundenmeinungen. Objektive Qualitätskriterien wie Beratungskompetenz, Produktauswahl oder Erfolg der empfohlenen Anlagestrategien fließen nicht in die Bewertung ein. Die Plattform kann lediglich die Zufriedenheit der Kunden messen, nicht aber die fachliche Qualität oder die langfristige Performance der Beratungsleistung.

Ein weiterer Aspekt: Die starke Gewichtung der Anzahl von Bewertungen kann größere Anbieter oder Berater mit entsprechenden Strukturen zur systematischen Bewertungsgenerierung begünstigen.

Branche setzt verstärkt auf Kundenfeedback

„Für Finanzdienstleister sind Kundenbewertungen ein unschätzbares Instrument, um die eigene Beratungsqualität zu messen und sich vom Wettbewerb abzuheben“, erklärt Mustafa Behan, Gründer von Who Finance. Die Bestenliste solle nicht nur Endkunden bei ihrer Suche unterstützen, sondern auch der Branche als Benchmark dienen.

DAS INVESTMENT hat aus der Bestenliste die Berater herausgesucht, die auf die Bestwertung von 5,0 kommen. Diese Top-Berater für jeden Postleitzahlen-Bereich finden Sie in unserer Bildstrecke.